Livepriset för Bless idag är 0.03613 USD.BLESS börsvärdet är 66,539,399.602134592627 USD. Följ prisuppdateringar för BLESS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Bless-kurs(BLESS)

1 BLESS-till-USD pris i realtid:

$0.03612
-1.09%1D
USD
Bless (BLESS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:54 (UTC+8)

Bless Pris idag

Livepriset för Bless (BLESS) idag är $ 0.03613, med en förändring på 1.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLESS till USD är$ 0.03613 per BLESS.

Bless rankas för närvarande nr.358 enligt marknadsvärde på $ 66.54M, med ett cirkulerande utbud på 1.84B BLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades BLESS mellan $ 0.03456 (lägsta) och $ 0.04755 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.22206858847407998, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.014071896307243807.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLESS med -0.88% under den senaste timmen och -9.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.18M.

Bless (BLESS) Marknadsinformation

No.358

$ 66.54M
$ 5.18M
$ 361.30M
1.84B
10,000,000,000
9,999,999,527.357449
18.41%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Bless är $ 66.54M, med en 24h-handelsvolym på $ 5.18M. Det cirkulerande utbudet av BLESS är 1.84B, med ett totalt utbud på 9999999527.357449. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 361.30M.

Bless Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03456
lägsta under 24-timmar
$ 0.04755
högsta under 24-timmar

$ 0.03456
$ 0.04755
$ 0.22206858847407998
$ 0.014071896307243807
-0.88%

-1.09%

-9.65%

-9.65%

Bless (BLESS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bless idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000398-1.09%
30 dagar$ -0.00633-14.91%
60 dagar$ +0.03113+622.60%
90 dagar$ +0.03115+623.00%
Bless Prisförändring idag

Idag registrerade BLESS en förändring med $ -0.000398 (-1.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bless 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00633 (-14.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bless 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLESS med $ +0.03113(+622.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bless 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03115 (+623.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bless (BLESS)?

Kolla in sidan Bless Prishistorik nu.

AI-analys för Bless

AI-drivna insikter som analyserar Bless senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Blesss priser?

Several key factors influence BLESS token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BLESS alongside other altcoins.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and ecosystem growth drive fundamental value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Tokenomics: Burn mechanisms, emission rates, and reward structures influence long-term supply dynamics.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Varför vill folk veta Blesss pris idag?

People want to know Bless (BLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Prisförutsägelse för Bless

Bless (BLESS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLESS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bless (BLESS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bless potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Bless kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLESS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bless Price Prediction.

Om Bless

BLESS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily used as a utility token in various applications, serving as a medium of exchange in transactions. BLESS is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization aspects of this platform. The asset utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely accepted as energy efficient and secure. The issuance of BLESS tokens is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. The primary use case of BLESS is within the realm of decentralized finance (DeFi), where it is used for transactions, staking, and earning rewards.

Hur man köper och investerar Bless

Är du redo att komma igång med Bless? Att köpa BLESS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bless. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bless (BLESS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.84B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bless krediteras omedelbart till din plånbok.
Bless Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bless kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Bless webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bless

Hur mycket kommer 1 Bless att vara värd år 2030?
Om Bless skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bless-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:54 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

