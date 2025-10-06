Bless Pris idag

Livepriset för Bless (BLESS) idag är $ 0.03613, med en förändring på 1.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLESS till USD är$ 0.03613 per BLESS.

Bless rankas för närvarande nr.358 enligt marknadsvärde på $ 66.54M, med ett cirkulerande utbud på 1.84B BLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades BLESS mellan $ 0.03456 (lägsta) och $ 0.04755 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.22206858847407998, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.014071896307243807.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLESS med -0.88% under den senaste timmen och -9.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.18M.

Bless (BLESS) Marknadsinformation

Rank No.358 Marknadsvärde $ 66.54M$ 66.54M $ 66.54M Volym (24H) $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Marknadsvärde efter full utspädning $ 361.30M$ 361.30M $ 361.30M Cirkulationsutbud 1.84B 1.84B 1.84B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 Cirkulationshastighet 18.41% Offentlig blockkedja SOL

