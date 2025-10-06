Livepriset för BAS idag är 0.008881 USD.BAS börsvärdet är 22,202,500 USD. Följ prisuppdateringar för BAS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BAS idag är 0.008881 USD.BAS börsvärdet är 22,202,500 USD. Följ prisuppdateringar för BAS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för BAS (BAS) idag är $ 0.008881, med en förändring på 2.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAS till USD är$ 0.008881 per BAS.
BAS rankas för närvarande nr.665 enligt marknadsvärde på $ 22.20M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B BAS. Under de senaste 24 timmarna handlades BAS mellan $ 0.00843 (lägsta) och $ 0.009386 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.16763449915565898, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.004194192410779678.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BAS med +0.33% under den senaste timmen och -30.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 185.20K.
BAS (BAS) Marknadsinformation
No.665
$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M
$ 185.20K
$ 185.20K$ 185.20K
$ 88.81M
$ 88.81M$ 88.81M
2.50B
2.50B 2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
25.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för BAS är $ 22.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 185.20K. Det cirkulerande utbudet av BAS är 2.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.81M.
BAS Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00843
$ 0.00843$ 0.00843
lägsta under 24-timmar
$ 0.009386
$ 0.009386$ 0.009386
högsta under 24-timmar
$ 0.00843
$ 0.00843$ 0.00843
$ 0.009386
$ 0.009386$ 0.009386
$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898
$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678
+0.33%
+2.95%
-30.05%
-30.05%
BAS (BAS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för BAS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00025448
+2.95%
30 dagar
$ -0.01484
-62.57%
60 dagar
$ -0.015162
-63.07%
90 dagar
$ +0.008381
+1,676.20%
BAS Prisförändring idag
Idag registrerade BAS en förändring med $ +0.00025448 (+2.95%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
BAS 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01484 (-62.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
BAS 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BAS med $ -0.015162(-63.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
BAS 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.008381 (+1,676.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BAS (BAS)?
AI-drivna insikter som analyserar BAS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar BASs priser?
Several key factors influence BAS token prices:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect BAS valuation.
Adoption Rate: Real-world usage and platform integration drive demand.
Regulatory News: Government policies and legal developments create price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Varför vill folk veta BASs pris idag?
People want to know BAS price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track BAS value to assess their overall cryptocurrency portfolio performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Current prices help analyze trends, volatility patterns, and market sentiment for informed investment strategies.
Risk Management: Real-time pricing enables better stop-loss orders and risk assessment to protect investments.
Opportunity Identification: Price movements may signal buying opportunities during dips or selling opportunities during peaks.
Tax Planning: Accurate current values are needed for tax reporting and calculating capital gains or losses.
FOMO Prevention: Staying updated prevents fear of missing out on significant price movements or market opportunities.
Prisförutsägelse för BAS
BAS (BAS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BAS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BAS (BAS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på BAS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som BAS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BAS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BAS Price Prediction.
Om BAS
BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.
BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.
Hur man köper och investerar BAS
Är du redo att komma igång med BAS? Att köpa BAS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BAS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BAS (BAS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.50B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BAS krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med BAS
Genom att äga BAS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa BAS (BAS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.
BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.
BAS Resurs
För en mer djupgående förståelse av BAS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om BAS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BAS-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar BAS idag?
Priset för BAS är idag $ 0.008881. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är BAS fortfarande en bra investering?
BAS förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BAS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för BAS?
BAS till ett värde av $ 185.20K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på BAS?
Livepriset för BAS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för BAS i den valuta du föredrar, besök BAS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för BAS?
Priset på BAS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,381.11
+0.65%
ETH
3,406.15
+0.87%
SOL
158
+0.84%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
593.69
+15.81%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BAS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BAS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om BASs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer BAS-priset att stiga i år?
BAS priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för BAS (BAS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:07:21 (UTC+8)
BAS (BAS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.