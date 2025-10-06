BAS Pris idag

Livepriset för BAS (BAS) idag är $ 0.008881, med en förändring på 2.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAS till USD är$ 0.008881 per BAS.

BAS rankas för närvarande nr.665 enligt marknadsvärde på $ 22.20M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B BAS. Under de senaste 24 timmarna handlades BAS mellan $ 0.00843 (lägsta) och $ 0.009386 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.16763449915565898, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.004194192410779678.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAS med +0.33% under den senaste timmen och -30.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 185.20K.

BAS (BAS) Marknadsinformation

Rank No.665 Marknadsvärde $ 22.20M$ 22.20M $ 22.20M Volym (24H) $ 185.20K$ 185.20K $ 185.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 88.81M$ 88.81M $ 88.81M Cirkulationsutbud 2.50B 2.50B 2.50B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.00% Offentlig blockkedja BSC

