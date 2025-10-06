Alibaba Pris idag

Livepriset för Alibaba (BABAON) idag är $ 164.8, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABAON till USD är$ 164.8 per BABAON.

Alibaba rankas för närvarande nr.2022 enligt marknadsvärde på $ 1.27M, med ett cirkulerande utbud på 7.69K BABAON. Under de senaste 24 timmarna handlades BABAON mellan $ 164.44 (lägsta) och $ 174.57 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 192.1874154822472, medan det lägsta priset någonsin var $ 130.22737422531634.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABAON med 0.00% under den senaste timmen och -3.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 90.73K.

Alibaba (BABAON) Marknadsinformation

Rank No.2022 Marknadsvärde $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volym (24H) $ 90.73K$ 90.73K $ 90.73K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsutbud 7.69K 7.69K 7.69K Totalt utbud 7,688.39857548 7,688.39857548 7,688.39857548 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Alibaba är $ 1.27M, med en 24h-handelsvolym på $ 90.73K. Det cirkulerande utbudet av BABAON är 7.69K, med ett totalt utbud på 7688.39857548. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.