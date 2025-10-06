Livepriset för Alibaba idag är 164.8 USD.BABAON börsvärdet är 1,267,048.085239104 USD. Följ prisuppdateringar för BABAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Alibaba idag är 164.8 USD.BABAON börsvärdet är 1,267,048.085239104 USD. Följ prisuppdateringar för BABAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Alibaba (BABAON) idag är $ 164.8, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABAON till USD är$ 164.8 per BABAON.
Alibaba rankas för närvarande nr.2022 enligt marknadsvärde på $ 1.27M, med ett cirkulerande utbud på 7.69K BABAON. Under de senaste 24 timmarna handlades BABAON mellan $ 164.44 (lägsta) och $ 174.57 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 192.1874154822472, medan det lägsta priset någonsin var $ 130.22737422531634.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BABAON med 0.00% under den senaste timmen och -3.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 90.73K.
Alibaba (BABAON) Marknadsinformation
No.2022
ETH
Det aktuella börsvärdet för Alibaba är $ 1.27M, med en 24h-handelsvolym på $ 90.73K. Det cirkulerande utbudet av BABAON är 7.69K, med ett totalt utbud på 7688.39857548. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.
Alibaba Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
0.00%
0.00%
-3.91%
-3.91%
Alibaba (BABAON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Alibaba idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -9.36
-5.38%
60 dagar
$ +17.71
+12.04%
90 dagar
$ +64.8
+64.80%
Alibaba Prisförändring idag
Idag registrerade BABAON en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Alibaba 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -9.36 (-5.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Alibaba 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BABAON med $ +17.71(+12.04%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Alibaba 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +64.8 (+64.80%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Alibaba (BABAON)?
AI-drivna insikter som analyserar Alibaba senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Alibabas priser?
Several key factors influence Alibaba's stock price:
2. Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies and antitrust regulations significantly affect valuation.
3. Market Competition: Competition from other e-commerce platforms like JD.com and emerging rivals impacts market share.
4. Economic Conditions: China's GDP growth, consumer spending, and global economic trends influence business performance.
5. Cloud Computing Growth: Alibaba Cloud's expansion and market share in the growing cloud services sector.
6. US-China Relations: Trade tensions and potential delisting concerns from US exchanges create volatility.
7. Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns and digital payment adoption rates.
Varför vill folk veta Alibabas pris idag?
People want to know Alibaba's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Traders need current prices for buying/selling timing. Investors monitor performance against expectations and market trends. Financial advisors require up-to-date valuations for client recommendations.
Prisförutsägelse för Alibaba
Alibaba (BABAON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BABAON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Alibaba (BABAON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Alibaba potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Alibaba kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BABAON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Alibaba Price Prediction.
Om Alibaba
BABAON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of BABAON is to enable seamless, peer-to-peer transactions, removing the need for intermediaries and providing a transparent, secure, and efficient method of transferring assets. It uses a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. BABAON's issuance model is not broadly known, but it is typically used in various sectors of the digital economy, including e-commerce, online gaming, and digital content creation. It aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, fostering financial inclusion and democratizing access to financial services.
Hur man köper och investerar Alibaba
Är du redo att komma igång med Alibaba? Att köpa BABAON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Alibaba. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Alibaba (BABAON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 7.69K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Alibaba krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Alibaba
Genom att äga Alibaba kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Alibaba (BABAON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Alibaba Resurs
För en mer djupgående förståelse av Alibaba kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Alibaba att vara värd år 2030?
Om Alibaba skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Alibaba-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Alibaba idag?
Priset för Alibaba är idag $ 164.8. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Alibaba fortfarande en bra investering?
Alibaba förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BABAON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Alibaba?
Alibaba till ett värde av $ 90.73K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Alibaba?
Livepriset för BABAON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Alibaba i den valuta du föredrar, besök BABAON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Alibaba?
Priset på BABAON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.27
+0.60%
ETH
3,402.75
+0.77%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
610.18
+19.02%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BABAON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BABAON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Alibabas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Alibaba-priset att stiga i år?
Alibaba priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Alibaba (BABAON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:57 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.