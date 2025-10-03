BounceToken (AUCTION) Tokenomics

BounceToken (AUCTION) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BounceToken(AUCTION), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:54:26 (UTC+8)
USD

BounceToken (AUCTION) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BounceToken(AUCTION), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 52.81M
$ 52.81M$ 52.81M
Totalt utbud:
$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M
Cirkulerande utbud
$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 86.71M
$ 86.71M$ 86.71M
Högsta någonsin:
$ 71.21
$ 71.21$ 71.21
Lägsta någonsin:
$ 3.484607093787073
$ 3.484607093787073$ 3.484607093787073
Aktuellt pris:
$ 8.671
$ 8.671$ 8.671

BounceToken (AUCTION) Information

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Officiell webbplats:
https://bounce.finance/
Whitepaper:
https://docs.bounce.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096

BounceToken (AUCTION) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BounceToken (AUCTION) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AUCTION-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AUCTION-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AUCTION:s tokenomics, utforska AUCTION-tokens pris i realtid!

Hur man köper AUCTION

Är du intresserad av att lägga till BounceToken(AUCTION) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AUCTION, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

BounceToken (AUCTION) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AUCTION hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AUCTION

Vill du veta vart AUCTION kan vara på väg? På AUCTION sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn