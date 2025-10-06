Livepriset för Aspecta idag är 0.04211 USD.ASP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ASP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Aspecta idag är 0.04211 USD.ASP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ASP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Aspecta (ASP) idag är $ 0.04211, med en förändring på 2.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASP till USD är$ 0.04211 per ASP.
Aspecta rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ASP. Under de senaste 24 timmarna handlades ASP mellan $ 0.04047 (lägsta) och $ 0.04379 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ASP med +0.02% under den senaste timmen och -32.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.31K.
Aspecta (ASP) Marknadsinformation
$ 59.31K
$ 0.00
SOL
Det aktuella börsvärdet för Aspecta är --, med en 24h-handelsvolym på $ 59.31K. Det cirkulerande utbudet av ASP är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Aspecta Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+0.02%
+2.83%
-32.21%
-32.21%
Aspecta (ASP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Aspecta idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0011589
+2.83%
30 dagar
$ -0.08249
-66.21%
60 dagar
$ -0.09629
-69.58%
90 dagar
$ -0.11219
-72.71%
Aspecta Prisförändring idag
Idag registrerade ASP en förändring med $ +0.0011589 (+2.83%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Aspecta 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.08249 (-66.21%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Aspecta 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASP med $ -0.09629(-69.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Aspecta 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.11219 (-72.71%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Aspecta (ASP)?
AI-drivna insikter som analyserar Aspecta senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Aspectas priser?
Several key factors influence Aspecta (ASP) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ASP valuation.
Adoption & Utility: Real-world usage of Aspecta's identity verification platform drives demand for ASP tokens.
Partnerships: Strategic collaborations with enterprises and Web3 projects can boost token value.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially around identity and privacy, influence investor sentiment.
Competition: Performance relative to other identity-focused blockchain projects impacts market positioning.
Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements drive investor interest.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.
Macro Factors: Global economic conditions and institutional crypto adoption influence broader market movements affecting ASP.
Varför vill folk veta Aspectas pris idag?
People want to know Aspecta (ASP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Aspecta
Aspecta (ASP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Aspecta (ASP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Aspecta potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Om Aspecta
ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.
Kommer Aspecta-priset att stiga i år?
Aspecta priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Aspecta (ASP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:20 (UTC+8)
Aspecta (ASP) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
