Aspecta Pris idag

Livepriset för Aspecta (ASP) idag är $ 0.04211, med en förändring på 2.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASP till USD är$ 0.04211 per ASP.

Aspecta rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ASP. Under de senaste 24 timmarna handlades ASP mellan $ 0.04047 (lägsta) och $ 0.04379 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASP med +0.02% under den senaste timmen och -32.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.31K.

Aspecta (ASP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 59.31K$ 59.31K $ 59.31K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Aspecta är --, med en 24h-handelsvolym på $ 59.31K. Det cirkulerande utbudet av ASP är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.