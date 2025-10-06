BörsDEX+
Livepriset för ALKIMI idag är 0.0274 USD.ALKIMI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ALKIMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0274
+0.77%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:17 (UTC+8)

ALKIMI Pris idag

Livepriset för ALKIMI (ALKIMI) idag är $ 0.0274, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALKIMI till USD är$ 0.0274 per ALKIMI.

ALKIMI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ALKIMI. Under de senaste 24 timmarna handlades ALKIMI mellan $ 0.02698 (lägsta) och $ 0.02785 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALKIMI med 0.00% under den senaste timmen och -6.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.65K.

ALKIMI (ALKIMI) Marknadsinformation

--
----

$ 8.65K
$ 0.00
--
--
SUI

Det aktuella börsvärdet för ALKIMI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 8.65K. Det cirkulerande utbudet av ALKIMI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

ALKIMI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02698
lägsta under 24-timmar
$ 0.02785
högsta under 24-timmar

$ 0.02698
$ 0.02785
--
--
0.00%

+0.77%

-6.87%

-6.87%

ALKIMI (ALKIMI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ALKIMI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0002094+0.77%
30 dagar$ -0.02073-43.08%
60 dagar$ -0.03491-56.03%
90 dagar$ -0.0126-31.50%
ALKIMI Prisförändring idag

Idag registrerade ALKIMI en förändring med $ +0.0002094 (+0.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ALKIMI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02073 (-43.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ALKIMI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ALKIMI med $ -0.03491(-56.03%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ALKIMI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0126 (-31.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ALKIMI (ALKIMI)?

Kolla in sidan ALKIMI Prishistorik nu.

AI-analys för ALKIMI

AI-drivna insikter som analyserar ALKIMI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ALKIMIs priser?

Several key factors influence ALKIMI token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in ALKIMI's decentralized advertising ecosystem increases utility demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

Partnerships: Strategic alliances with advertising agencies and brands boost credibility.

Technology Updates: Protocol improvements and new features enhance token value proposition.

Regulatory Environment: Advertising and crypto regulations impact market access.

Competition: Performance relative to other advertising-focused blockchain projects.

Varför vill folk veta ALKIMIs pris idag?

People want to know ALKIMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Investors monitor real-time prices to time their entries and exits effectively. Price movements help assess investment gains or losses. Many also watch for technical patterns or news that could impact future value.

Prisförutsägelse för ALKIMI

ALKIMI (ALKIMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ALKIMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ALKIMI (ALKIMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ALKIMI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som ALKIMI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ALKIMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ALKIMI Price Prediction.

Om ALKIMI

ALKIMI (ALKIMI) is a decentralized advertising exchange built on the Ethereum blockchain. It aims to bring transparency, efficiency, and fairness to the digital advertising industry by leveraging blockchain technology. ALKIMI uses a token-based model to incentivize participants and align their interests with the overall health of the advertising ecosystem. The platform's native token, ALKIMI, is used for governance, allowing token holders to vote on key decisions and influence the direction of the project. With its innovative approach, ALKIMI seeks to address the challenges of fraud, privacy, and consent in the digital advertising space.

Hur man köper och investerar ALKIMI

Är du redo att komma igång med ALKIMI? Att köpa ALKIMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ALKIMI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ALKIMI (ALKIMI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ALKIMI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ALKIMI (ALKIMI) Guide

Vad kan du göra med ALKIMI

Genom att äga ALKIMI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa ALKIMI (ALKIMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI Resurs

För en mer djupgående förståelse av ALKIMI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ALKIMI

Hur mycket kommer 1 ALKIMI att vara värd år 2030?
Om ALKIMI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ALKIMI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:17 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

