ALKIMI Pris idag

Livepriset för ALKIMI (ALKIMI) idag är $ 0.0274, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALKIMI till USD är$ 0.0274 per ALKIMI.

ALKIMI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ALKIMI. Under de senaste 24 timmarna handlades ALKIMI mellan $ 0.02698 (lägsta) och $ 0.02785 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALKIMI med 0.00% under den senaste timmen och -6.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.65K.

ALKIMI (ALKIMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SUI

Det aktuella börsvärdet för ALKIMI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 8.65K. Det cirkulerande utbudet av ALKIMI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.