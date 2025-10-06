Livepriset för Altar of Creativity idag är 0.0000003633 USD.AION börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AION till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Altar of Creativity idag är 0.0000003633 USD.AION börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AION till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Altar of Creativity (AION) idag är $ 0.0000003633, med en förändring på 5.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AION till USD är$ 0.0000003633 per AION.
Altar of Creativity rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AION. Under de senaste 24 timmarna handlades AION mellan $ 0.0000003633 (lägsta) och $ 0.00000064 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AION med -0.61% under den senaste timmen och -15.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 96.37K.
Altar of Creativity (AION) Marknadsinformation
--
----
$ 96.37K
$ 96.37K$ 96.37K
$ 3.63K
$ 3.63K$ 3.63K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för Altar of Creativity är --, med en 24h-handelsvolym på $ 96.37K. Det cirkulerande utbudet av AION är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.63K.
Altar of Creativity Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000003633
$ 0.0000003633$ 0.0000003633
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000064
$ 0.00000064$ 0.00000064
högsta under 24-timmar
$ 0.0000003633
$ 0.0000003633$ 0.0000003633
$ 0.00000064
$ 0.00000064$ 0.00000064
--
----
--
----
-0.61%
-5.09%
-15.44%
-15.44%
Altar of Creativity (AION) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Altar of Creativity idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000000019484
-5.09%
30 dagar
$ -0.0000000489
-11.87%
60 dagar
$ -0.0000005367
-59.64%
90 dagar
$ -0.0124996367
-100.00%
Altar of Creativity Prisförändring idag
Idag registrerade AION en förändring med $ -0.000000019484 (-5.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Altar of Creativity 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000000489 (-11.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Altar of Creativity 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AION med $ -0.0000005367(-59.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Altar of Creativity 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0124996367 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Altar of Creativity (AION)?
AI-drivna insikter som analyserar Altar of Creativity senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Altar of Creativitys priser?
Several key factors influence AION cryptocurrency prices:
Technology Development: Updates to the blockchain platform, new features, and technical improvements can drive price movements.
Adoption Rate: Enterprise partnerships, developer activity, and real-world use cases affect demand.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Regulatory News: Government policies and legal developments in key markets impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, AION often follows Bitcoin's price trends.
Varför vill folk veta Altar of Creativitys pris idag?
People want to know AION price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Altar of Creativity
Altar of Creativity (AION) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AION $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Altar of Creativity (AION) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Altar of Creativity potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Altar of Creativity kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AION prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Altar of Creativity Price Prediction.
Om Altar of Creativity
Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.
Hur man köper och investerar Altar of Creativity
Är du redo att komma igång med Altar of Creativity? Att köpa AION går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Altar of Creativity. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Altar of Creativity (AION) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Altar of Creativity krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Altar of Creativity
Genom att äga Altar of Creativity kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Altar of Creativity (AION) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
Altar of Creativity Resurs
För en mer djupgående förståelse av Altar of Creativity kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Altar of Creativity
Hur mycket kommer 1 Altar of Creativity att vara värd år 2030?
Om Altar of Creativity skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Altar of Creativity-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Altar of Creativity idag?
Priset för Altar of Creativity är idag $ 0.0000003633. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Altar of Creativity fortfarande en bra investering?
Altar of Creativity förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AION, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Altar of Creativity?
Altar of Creativity till ett värde av $ 96.37K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Altar of Creativity?
Livepriset för AION uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Altar of Creativity i den valuta du föredrar, besök AION Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Altar of Creativity?
Priset på AION påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.27
+0.60%
ETH
3,403.14
+0.78%
SOL
157.89
+0.77%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
610.84
+19.15%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AION på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AION/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Altar of Creativitys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Altar of Creativity-priset att stiga i år?
Altar of Creativity priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Altar of Creativity (AION) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:10 (UTC+8)
Altar of Creativity (AION) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
