Altar of Creativity Pris idag

Livepriset för Altar of Creativity (AION) idag är $ 0.0000003633, med en förändring på 5.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AION till USD är$ 0.0000003633 per AION.

Altar of Creativity rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AION. Under de senaste 24 timmarna handlades AION mellan $ 0.0000003633 (lägsta) och $ 0.00000064 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AION med -0.61% under den senaste timmen och -15.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 96.37K.

Altar of Creativity (AION) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 96.37K$ 96.37K $ 96.37K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.63K$ 3.63K $ 3.63K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Altar of Creativity är --, med en 24h-handelsvolym på $ 96.37K. Det cirkulerande utbudet av AION är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.63K.