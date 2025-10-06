Livepriset för AI3 idag är 0.02778 USD.AI3 börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AI3 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AI3 idag är 0.02778 USD.AI3 börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AI3 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AI3 (AI3) idag är $ 0.02778, med en förändring på 2.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AI3 till USD är$ 0.02778 per AI3.
AI3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AI3. Under de senaste 24 timmarna handlades AI3 mellan $ 0.02674 (lägsta) och $ 0.0281 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AI3 med -0.47% under den senaste timmen och -8.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.08K.
AI3 (AI3) Marknadsinformation
$ 3.08K
$ 27.78M
1,000,000,000
AI3
Det aktuella börsvärdet för AI3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.08K. Det cirkulerande utbudet av AI3 är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.78M.
AI3 Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02674
lägsta under 24-timmar
$ 0.0281
högsta under 24-timmar
$ 0.02674
$ 0.0281
-0.47%
+2.09%
-8.62%
-8.62%
AI3 (AI3) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AI3 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0005687
+2.09%
30 dagar
$ -0.01576
-36.20%
60 dagar
$ -0.02461
-46.98%
90 dagar
$ -0.04722
-62.96%
AI3 Prisförändring idag
Idag registrerade AI3 en förändring med $ +0.0005687 (+2.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AI3 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01576 (-36.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AI3 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AI3 med $ -0.02461(-46.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AI3 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.04722 (-62.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AI3 (AI3)?
AI-drivna insikter som analyserar AI3 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AI3s priser?
AI3 token prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.
Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Token Utility: Actual use cases and utility within the AI3 ecosystem determine fundamental value.
Varför vill folk veta AI3s pris idag?
People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Prisförutsägelse för AI3
AI3 (AI3) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AI3 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AI3 (AI3) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AI3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AI3 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AI3 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AI3 Price Prediction.
Om AI3
AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.
Hur man köper och investerar AI3
Är du redo att komma igång med AI3? Att köpa AI3 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AI3.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AI3 krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AI3
Genom att äga AI3 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential.
Att köpa AI3 (AI3) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.
AI3 Resurs
För en mer djupgående förståelse av AI3 kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om AI3 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AI3-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AI3 idag?
Priset för AI3 är idag $ 0.02778. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AI3 fortfarande en bra investering?
AI3 förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AI3, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AI3?
AI3 till ett värde av $ 3.08K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AI3?
Livepriset för AI3 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AI3 i den valuta du föredrar, besök AI3 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AI3?
Priset på AI3 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,389.5
+0.66%
ETH
3,407.23
+0.90%
SOL
157.93
+0.79%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
602.81
+17.58%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AI3 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AI3/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AI3s kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AI3-priset att stiga i år?
AI3 priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AI3 (AI3) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:30 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.