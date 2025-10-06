AI3 Pris idag

Livepriset för AI3 (AI3) idag är $ 0.02778, med en förändring på 2.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AI3 till USD är$ 0.02778 per AI3.

AI3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AI3. Under de senaste 24 timmarna handlades AI3 mellan $ 0.02674 (lägsta) och $ 0.0281 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AI3 med -0.47% under den senaste timmen och -8.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.08K.

AI3 (AI3) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.78M$ 27.78M $ 27.78M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja AI3

