Livepriset för AGI Alpha (AGIALPHA) idag är $ 0.0049551, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AGIALPHA till USD är$ 0.0049551 per AGIALPHA.
AGI Alpha rankas för närvarande nr.1366 enligt marknadsvärde på $ 4.96M, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M AGIALPHA. Under de senaste 24 timmarna handlades AGIALPHA mellan $ 0.0049226 (lägsta) och $ 0.0077698 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.049960137859604584, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000577276480339268.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AGIALPHA med 0.00% under den senaste timmen och -28.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 130.10.
AGI Alpha (AGIALPHA) Marknadsinformation
No.1366
$ 4.96M
$ 130.10
$ 4.96M
1000.00M
999,996,903.81
SOL
Det aktuella börsvärdet för AGI Alpha är $ 4.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 130.10. Det cirkulerande utbudet av AGIALPHA är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999996903.81. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.96M.
AGI Alpha Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0049226
lägsta under 24-timmar
$ 0.0077698
högsta under 24-timmar
$ 0.0049226
$ 0.0077698
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%
0.00%
-28.05%
-28.05%
AGI Alpha (AGIALPHA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AGI Alpha idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.0012149
-19.70%
60 dagar
$ -0.0217849
-81.47%
90 dagar
$ -0.0100449
-66.97%
AGI Alpha Prisförändring idag
Idag registrerade AGIALPHA en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AGI Alpha 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0012149 (-19.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AGI Alpha 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AGIALPHA med $ -0.0217849(-81.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AGI Alpha 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0100449 (-66.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AGI Alpha (AGIALPHA)?
AI-drivna insikter som analyserar AGI Alpha senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AGI Alphas priser?
Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 3. Trading volume and liquidity on exchanges 4. Development progress and technological updates from the project team 5. Regulatory news affecting crypto markets 6. Supply and demand dynamics 7. Partnership announcements and adoption rates 8. General economic conditions and risk appetite 9. Competition from other AI tokens 10. Social media buzz and community engagement
Varför vill folk veta AGI Alphas pris idag?
People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för AGI Alpha
AGI Alpha (AGIALPHA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AGIALPHA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AGI Alpha (AGIALPHA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AGI Alpha potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AGI Alpha kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AGIALPHA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AGI Alpha Price Prediction.
Om AGI Alpha
AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.
Hur man köper och investerar AGI Alpha
Är du redo att komma igång med AGI Alpha? Att köpa AGIALPHA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AGI Alpha. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AGI Alpha (AGIALPHA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1000.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AGI Alpha krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AGI Alpha
Genom att äga AGI Alpha kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa AGI Alpha (AGIALPHA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.
AGI Alpha Resurs
För en mer djupgående förståelse av AGI Alpha kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 AGI Alpha att vara värd år 2030?
Om AGI Alpha skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AGI Alpha-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AGI Alpha idag?
Priset för AGI Alpha är idag $ 0.0049551. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AGI Alpha fortfarande en bra investering?
AGI Alpha förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AGIALPHA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AGI Alpha?
AGI Alpha till ett värde av $ 130.10 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AGI Alpha?
Livepriset för AGIALPHA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AGI Alpha i den valuta du föredrar, besök AGIALPHA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AGI Alpha?
Priset på AGIALPHA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,389.51
+0.66%
ETH
3,407.74
+0.92%
SOL
157.98
+0.82%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
602.88
+17.60%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AGIALPHA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AGIALPHA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AGI Alphas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AGI Alpha-priset att stiga i år?
AGI Alpha priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AGI Alpha (AGIALPHA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:17 (UTC+8)
AGI Alpha (AGIALPHA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
