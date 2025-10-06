BörsDEX+
Livepriset för AGI Alpha idag är 0.0049551 USD.AGIALPHA börsvärdet är 4,955,084.658068931 USD. Följ prisuppdateringar för AGIALPHA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AGI Alpha (AGIALPHA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:17 (UTC+8)

AGI Alpha Pris idag

Livepriset för AGI Alpha (AGIALPHA) idag är $ 0.0049551, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AGIALPHA till USD är$ 0.0049551 per AGIALPHA.

AGI Alpha rankas för närvarande nr.1366 enligt marknadsvärde på $ 4.96M, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M AGIALPHA. Under de senaste 24 timmarna handlades AGIALPHA mellan $ 0.0049226 (lägsta) och $ 0.0077698 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.049960137859604584, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000577276480339268.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AGIALPHA med 0.00% under den senaste timmen och -28.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 130.10.

AGI Alpha (AGIALPHA) Marknadsinformation

$ 4.96M
$ 130.10
$ 4.96M
1000.00M
999,996,903.81
SOL

Det aktuella börsvärdet för AGI Alpha är $ 4.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 130.10. Det cirkulerande utbudet av AGIALPHA är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999996903.81. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.96M.

AGI Alpha Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

0.00%

-28.05%

-28.05%

AGI Alpha (AGIALPHA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AGI Alpha idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.0012149-19.70%
60 dagar$ -0.0217849-81.47%
90 dagar$ -0.0100449-66.97%
AGI Alpha Prisförändring idag

Idag registrerade AGIALPHA en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AGI Alpha 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0012149 (-19.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AGI Alpha 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AGIALPHA med $ -0.0217849(-81.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AGI Alpha 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0100449 (-66.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AGI Alpha (AGIALPHA)?

Kolla in sidan AGI Alpha Prishistorik nu.

AI-analys för AGI Alpha

AI-drivna insikter som analyserar AGI Alpha senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AGI Alphas priser?

Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development progress and technological updates from the project team
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Partnership announcements and adoption rates
8. General economic conditions and risk appetite
9. Competition from other AI tokens
10. Social media buzz and community engagement

Varför vill folk veta AGI Alphas pris idag?

People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för AGI Alpha

AGI Alpha (AGIALPHA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AGIALPHA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AGI Alpha (AGIALPHA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AGI Alpha potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om AGI Alpha

AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.

Hur man köper och investerar AGI Alpha

Är du redo att komma igång med AGI Alpha? Att köpa AGIALPHA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AGI Alpha. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AGI Alpha (AGIALPHA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1000.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AGI Alpha krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AGI Alpha

Genom att äga AGI Alpha kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa AGI Alpha (AGIALPHA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Vad är AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha Resurs

För en mer djupgående förståelse av AGI Alpha kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell AGI Alpha webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AGI Alpha

Hur mycket kommer 1 AGI Alpha att vara värd år 2030?
Om AGI Alpha skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AGI Alpha-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:02:17 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

