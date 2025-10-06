AGI Alpha Pris idag

Livepriset för AGI Alpha (AGIALPHA) idag är $ 0.0049551, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AGIALPHA till USD är$ 0.0049551 per AGIALPHA.

AGI Alpha rankas för närvarande nr.1366 enligt marknadsvärde på $ 4.96M, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M AGIALPHA. Under de senaste 24 timmarna handlades AGIALPHA mellan $ 0.0049226 (lägsta) och $ 0.0077698 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.049960137859604584, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000577276480339268.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AGIALPHA med 0.00% under den senaste timmen och -28.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 130.10.

AGI Alpha (AGIALPHA) Marknadsinformation

Rank No.1366 Marknadsvärde $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Volym (24H) $ 130.10$ 130.10 $ 130.10 Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Offentlig blockkedja SOL

