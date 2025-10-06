AdEx Pris idag

Livepriset för AdEx (ADX) idag är $ 0.1395, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADX till USD är$ 0.1395 per ADX.

AdEx rankas för närvarande nr.807 enligt marknadsvärde på $ 20.63M, med ett cirkulerande utbud på 147.90M ADX. Under de senaste 24 timmarna handlades ADX mellan $ 0.1338 (lägsta) och $ 0.1518 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.708280086517334, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.034879632974.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ADX med 0.00% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 18.48K.

AdEx (ADX) Marknadsinformation

Rank No.807 Marknadsvärde $ 20.63M$ 20.63M $ 20.63M Volym (24H) $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.93M$ 20.93M $ 20.93M Cirkulationsutbud 147.90M 147.90M 147.90M Maxutbud 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Totalt utbud 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Cirkulationshastighet 98.60% Offentlig blockkedja ETH

