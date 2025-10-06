BörsDEX+
Livepriset för AdEx idag är 0.1395 USD.ADX börsvärdet är 20,632,050 USD. Följ prisuppdateringar för ADX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AdEx Logotyp

AdEx-kurs(ADX)

1 ADX-till-USD pris i realtid:

$0.1395
+1.52%1D
USD
AdEx (ADX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:33 (UTC+8)

AdEx Pris idag

Livepriset för AdEx (ADX) idag är $ 0.1395, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADX till USD är$ 0.1395 per ADX.

AdEx rankas för närvarande nr.807 enligt marknadsvärde på $ 20.63M, med ett cirkulerande utbud på 147.90M ADX. Under de senaste 24 timmarna handlades ADX mellan $ 0.1338 (lägsta) och $ 0.1518 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.708280086517334, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.034879632974.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ADX med 0.00% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 18.48K.

AdEx (ADX) Marknadsinformation

No.807

$ 20.63M
$ 18.48K
$ 20.93M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%

ETH

Det aktuella börsvärdet för AdEx är $ 20.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 18.48K. Det cirkulerande utbudet av ADX är 147.90M, med ett totalt utbud på 150000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.93M.

AdEx Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1338
lägsta under 24-timmar
$ 0.1518
högsta under 24-timmar

$ 0.1338
$ 0.1518
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
0.00%

+1.52%

+3.10%

+3.10%

AdEx (ADX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AdEx idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.002089+1.52%
30 dagar$ +0.0342+32.47%
60 dagar$ +0.0123+9.66%
90 dagar$ -0.0075-5.11%
AdEx Prisförändring idag

Idag registrerade ADX en förändring med $ +0.002089 (+1.52%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AdEx 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0342 (+32.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AdEx 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ADX med $ +0.0123(+9.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AdEx 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0075 (-5.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AdEx (ADX)?

Kolla in sidan AdEx Prishistorik nu.

AI-analys för AdEx

AI-drivna insikter som analyserar AdEx senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AdExs priser?

Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:

1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.

2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.

3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.

4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.

5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.

6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.

7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.

8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta AdExs pris idag?

People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.

Prisförutsägelse för AdEx

AdEx (ADX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ADX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AdEx (ADX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AdEx potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som AdEx kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ADX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AdEx Price Prediction.

Om AdEx

AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.

Hur man köper och investerar AdEx

Är du redo att komma igång med AdEx? Att köpa ADX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AdEx. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AdEx (ADX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 147.90M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AdEx krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper AdEx (ADX) Guide

Vad kan du göra med AdEx

Genom att äga AdEx kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är AdEx (ADX)

AdEx Resurs

För en mer djupgående förståelse av AdEx kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AdEx webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AdEx

Hur mycket kommer 1 AdEx att vara värd år 2030?
Om AdEx skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AdEx-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:33 (UTC+8)

AdEx (ADX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om AdEx

ADX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ADX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ADX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla AdEx (ADX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se AdEx-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ADX/USDT
$0.1395
$0.1395
+1.52%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2926

$0.2060

$0.0021050

$0.000012472

$0.00003266

$0.000000001805

Friskrivning

