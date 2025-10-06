Livepriset för AdEx idag är 0.1395 USD.ADX börsvärdet är 20,632,050 USD. Följ prisuppdateringar för ADX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AdEx idag är 0.1395 USD.ADX börsvärdet är 20,632,050 USD. Följ prisuppdateringar för ADX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AdEx (ADX) idag är $ 0.1395, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADX till USD är$ 0.1395 per ADX.
AdEx rankas för närvarande nr.807 enligt marknadsvärde på $ 20.63M, med ett cirkulerande utbud på 147.90M ADX. Under de senaste 24 timmarna handlades ADX mellan $ 0.1338 (lägsta) och $ 0.1518 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.708280086517334, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.034879632974.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ADX med 0.00% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 18.48K.
AdEx (ADX) Marknadsinformation
No.807
$ 20.63M
$ 18.48K
$ 20.93M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%
ETH
Det aktuella börsvärdet för AdEx är $ 20.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 18.48K. Det cirkulerande utbudet av ADX är 147.90M, med ett totalt utbud på 150000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.93M.
AdEx Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1338
lägsta under 24-timmar
$ 0.1518
högsta under 24-timmar
$ 0.1338
$ 0.1518
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
0.00%
+1.52%
+3.10%
+3.10%
AdEx (ADX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AdEx idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.002089
+1.52%
30 dagar
$ +0.0342
+32.47%
60 dagar
$ +0.0123
+9.66%
90 dagar
$ -0.0075
-5.11%
AdEx Prisförändring idag
Idag registrerade ADX en förändring med $ +0.002089 (+1.52%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AdEx 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0342 (+32.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AdEx 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ADX med $ +0.0123(+9.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AdEx 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0075 (-5.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AdEx (ADX)?
AI-drivna insikter som analyserar AdEx senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AdExs priser?
Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:
1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.
2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.
3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.
4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.
5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.
6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.
7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.
8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta AdExs pris idag?
People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.
Prisförutsägelse för AdEx
AdEx (ADX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ADX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AdEx (ADX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AdEx potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AdEx kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ADX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AdEx Price Prediction.
Om AdEx
AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.
Hur man köper och investerar AdEx
Är du redo att komma igång med AdEx? Att köpa ADX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AdEx. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AdEx (ADX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 147.90M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AdEx krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AdEx
Genom att äga AdEx kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa AdEx (ADX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.
AdEx Resurs
För en mer djupgående förståelse av AdEx kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om AdEx skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AdEx-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AdEx idag?
Priset för AdEx är idag $ 0.1395. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AdEx fortfarande en bra investering?
AdEx förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ADX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AdEx?
AdEx till ett värde av $ 18.48K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AdEx?
Livepriset för ADX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AdEx i den valuta du föredrar, besök ADX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AdEx?
Priset på ADX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,336.2
+0.61%
ETH
3,403.35
+0.79%
SOL
157.94
+0.80%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
608.81
+18.75%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ADX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ADX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AdExs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AdEx-priset att stiga i år?
AdEx priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AdEx (ADX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:33 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.