Apple xStock Pris idag

Livepriset för Apple xStock (AAPLX) idag är $ 271.63, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AAPLX till USD är$ 271.63 per AAPLX.

Apple xStock rankas för närvarande nr.1899 enligt marknadsvärde på $ 1.63M, med ett cirkulerande utbud på 6.00K AAPLX. Under de senaste 24 timmarna handlades AAPLX mellan $ 267.93 (lägsta) och $ 273.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 218.05582778461107, medan det lägsta priset någonsin var $ 204.46269321696604.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AAPLX med -0.44% under den senaste timmen och +0.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.55K.

Apple xStock (AAPLX) Marknadsinformation

Rank No.1899 Marknadsvärde $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volym (24H) $ 59.55K$ 59.55K $ 59.55K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Cirkulationsutbud 6.00K 6.00K 6.00K Totalt utbud 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 Offentlig blockkedja SOL

