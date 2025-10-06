Livepriset för Apple xStock idag är 271.63 USD.AAPLX börsvärdet är 1,629,747.8666653666 USD. Följ prisuppdateringar för AAPLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Apple xStock idag är 271.63 USD.AAPLX börsvärdet är 1,629,747.8666653666 USD. Följ prisuppdateringar för AAPLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Apple xStock (AAPLX) idag är $ 271.63, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AAPLX till USD är$ 271.63 per AAPLX.
Apple xStock rankas för närvarande nr.1899 enligt marknadsvärde på $ 1.63M, med ett cirkulerande utbud på 6.00K AAPLX. Under de senaste 24 timmarna handlades AAPLX mellan $ 267.93 (lägsta) och $ 273.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 218.05582778461107, medan det lägsta priset någonsin var $ 204.46269321696604.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AAPLX med -0.44% under den senaste timmen och +0.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.55K.
Apple xStock (AAPLX) Marknadsinformation
$ 1.63M
$ 59.55K
$ 2.44M
6.00K
8,999.85946485
SOL
Det aktuella börsvärdet för Apple xStock är $ 1.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.55K. Det cirkulerande utbudet av AAPLX är 6.00K, med ett totalt utbud på 8999.85946485. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.44M.
Apple xStock Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 267.93
lägsta under 24-timmar
$ 273.68
högsta under 24-timmar
$ 267.93
$ 273.68
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
-0.44%
-0.02%
+0.44%
+0.44%
Apple xStock (AAPLX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Apple xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0543
-0.02%
30 dagar
$ +17.39
+6.83%
60 dagar
$ +37.62
+16.07%
90 dagar
$ +42.82
+18.71%
Apple xStock Prisförändring idag
Idag registrerade AAPLX en förändring med $ -0.0543 (-0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Apple xStock 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +17.39 (+6.83%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Apple xStock 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AAPLX med $ +37.62(+16.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Apple xStock 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +42.82 (+18.71%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Apple xStock (AAPLX)?
AI-drivna insikter som analyserar Apple xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Apple xStocks priser?
Several key factors influence Apple stock (AAPL) prices:
1. Product launches and innovation - New iPhone, iPad, Mac releases drive investor sentiment 2. Quarterly earnings - Revenue, profit margins, and guidance affect valuations 3. iPhone sales volume - Core revenue driver representing majority of profits 4. Market competition - Android devices, tech rivals impact market share 5. Supply chain issues - Component shortages, manufacturing disruptions 6. Economic conditions - Interest rates, inflation, consumer spending power 7. Regulatory changes - Antitrust concerns, App Store policies 8. Services growth - App Store, iCloud, Apple Pay revenue expansion 9. China market performance - Major revenue source and manufacturing hub 10. Technical analysis - Trading patterns, support/resistance levels
These factors combine to create price volatility and long-term trends in Apple's stock performance.
Varför vill folk veta Apple xStocks pris idag?
People want to know AAPLX price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess market sentiment, volatility, and potential profit opportunities in this cryptocurrency token.
Prisförutsägelse för Apple xStock
Apple xStock (AAPLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AAPLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Apple xStock (AAPLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Apple xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Apple xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AAPLX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Apple xStock Price Prediction.
Om Apple xStock
AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.
Hur man köper och investerar Apple xStock
Är du redo att komma igång med Apple xStock? Att köpa AAPLX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Apple xStock.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 6.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Apple xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Apple xStock
Genom att äga Apple xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential.
Att köpa Apple xStock (AAPLX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Apple xStock Resurs
För en mer djupgående förståelse av Apple xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Apple xStock att vara värd år 2030?
Om Apple xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Apple xStock-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Apple xStock idag?
Priset för Apple xStock är idag $ 271.63. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Apple xStock fortfarande en bra investering?
Apple xStock förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AAPLX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Apple xStock?
Apple xStock till ett värde av $ 59.55K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Apple xStock?
Livepriset för AAPLX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Apple xStock i den valuta du föredrar, besök AAPLX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Apple xStock?
Priset på AAPLX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,336.2
+0.61%
ETH
3,403.22
+0.78%
SOL
157.95
+0.81%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
609.76
+18.94%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AAPLX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AAPLX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Apple xStocks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Apple xStock-priset att stiga i år?
Apple xStock priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Apple xStock (AAPLX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:19 (UTC+8)
Apple xStock (AAPLX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.