Livepriset för Apple xStock idag är 271.63 USD.AAPLX börsvärdet är 1,629,747.8666653666 USD. Följ prisuppdateringar för AAPLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Apple xStock-kurs(AAPLX)

1 AAPLX-till-USD pris i realtid:

$271.63
$271.63
-0.02%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:19 (UTC+8)

Apple xStock Pris idag

Livepriset för Apple xStock (AAPLX) idag är $ 271.63, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AAPLX till USD är$ 271.63 per AAPLX.

Apple xStock rankas för närvarande nr.1899 enligt marknadsvärde på $ 1.63M, med ett cirkulerande utbud på 6.00K AAPLX. Under de senaste 24 timmarna handlades AAPLX mellan $ 267.93 (lägsta) och $ 273.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 218.05582778461107, medan det lägsta priset någonsin var $ 204.46269321696604.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AAPLX med -0.44% under den senaste timmen och +0.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.55K.

Apple xStock (AAPLX) Marknadsinformation

No.1899

$ 1.63M
$ 1.63M

$ 59.55K
$ 59.55K

$ 2.44M
$ 2.44M

6.00K
6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485

SOL

Det aktuella börsvärdet för Apple xStock är $ 1.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.55K. Det cirkulerande utbudet av AAPLX är 6.00K, med ett totalt utbud på 8999.85946485. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.44M.

Apple xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 267.93
$ 267.93
lägsta under 24-timmar
$ 273.68
$ 273.68
högsta under 24-timmar

$ 267.93
$ 267.93

$ 273.68
$ 273.68

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604

-0.44%

-0.02%

+0.44%

+0.44%

Apple xStock (AAPLX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Apple xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0543-0.02%
30 dagar$ +17.39+6.83%
60 dagar$ +37.62+16.07%
90 dagar$ +42.82+18.71%
Apple xStock Prisförändring idag

Idag registrerade AAPLX en förändring med $ -0.0543 (-0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Apple xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +17.39 (+6.83%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Apple xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AAPLX med $ +37.62(+16.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Apple xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +42.82 (+18.71%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Apple xStock (AAPLX)?

Kolla in sidan Apple xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Apple xStock

AI-drivna insikter som analyserar Apple xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Apple xStocks priser?

Several key factors influence Apple stock (AAPL) prices:

1. Product launches and innovation - New iPhone, iPad, Mac releases drive investor sentiment
2. Quarterly earnings - Revenue, profit margins, and guidance affect valuations
3. iPhone sales volume - Core revenue driver representing majority of profits
4. Market competition - Android devices, tech rivals impact market share
5. Supply chain issues - Component shortages, manufacturing disruptions
6. Economic conditions - Interest rates, inflation, consumer spending power
7. Regulatory changes - Antitrust concerns, App Store policies
8. Services growth - App Store, iCloud, Apple Pay revenue expansion
9. China market performance - Major revenue source and manufacturing hub
10. Technical analysis - Trading patterns, support/resistance levels

These factors combine to create price volatility and long-term trends in Apple's stock performance.

Varför vill folk veta Apple xStocks pris idag?

People want to know AAPLX price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess market sentiment, volatility, and potential profit opportunities in this cryptocurrency token.

Prisförutsägelse för Apple xStock

Apple xStock (AAPLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AAPLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Apple xStock (AAPLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Apple xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Apple xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AAPLX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Apple xStock Price Prediction.

Om Apple xStock

AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.

Hur man köper och investerar Apple xStock

Är du redo att komma igång med Apple xStock? Att köpa AAPLX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Apple xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Apple xStock (AAPLX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 6.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Apple xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Apple xStock (AAPLX) Guide

Vad kan du göra med Apple xStock

Genom att äga Apple xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Apple xStock (AAPLX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Apple xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Apple xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Apple xStock

Hur mycket kommer 1 Apple xStock att vara värd år 2030?
Om Apple xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Apple xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:19 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Apple xStock

AAPLX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på AAPLX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av AAPLX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Apple xStock (AAPLX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Apple xStock-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
AAPLX/USDT
$271.63
$271.63
-0.04%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

