Arena-Z Pris idag

Livepriset för Arena-Z (A2Z) idag är $ 0.003971, med en förändring på 0.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för A2Z till USD är$ 0.003971 per A2Z.

Arena-Z rankas för närvarande nr.686 enligt marknadsvärde på $ 28.82M, med ett cirkulerande utbud på 7.26B A2Z. Under de senaste 24 timmarna handlades A2Z mellan $ 0.003779 (lägsta) och $ 0.004082 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.011334315479668481, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001493343055757559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig A2Z med -0.78% under den senaste timmen och +0.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 115.36K.

Arena-Z (A2Z) Marknadsinformation

Rank No.686 Marknadsvärde $ 28.82M$ 28.82M $ 28.82M Volym (24H) $ 115.36K$ 115.36K $ 115.36K Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.71M$ 39.71M $ 39.71M Cirkulationsutbud 7.26B 7.26B 7.26B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 9,211,096,739.482862 9,211,096,739.482862 9,211,096,739.482862 Cirkulationshastighet 72.58% Offentlig blockkedja ETH

