Livepriset för Arena-Z idag är 0.003971 USD.A2Z börsvärdet är 28,823,429.4626224430165 USD. Följ prisuppdateringar för A2Z till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Arena-Z Logotyp

Arena-Z-kurs(A2Z)

$0.003969
+0.60%1D
USD
Arena-Z (A2Z) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:05 (UTC+8)

Arena-Z Pris idag

Livepriset för Arena-Z (A2Z) idag är $ 0.003971, med en förändring på 0.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för A2Z till USD är$ 0.003971 per A2Z.

Arena-Z rankas för närvarande nr.686 enligt marknadsvärde på $ 28.82M, med ett cirkulerande utbud på 7.26B A2Z. Under de senaste 24 timmarna handlades A2Z mellan $ 0.003779 (lägsta) och $ 0.004082 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.011334315479668481, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001493343055757559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig A2Z med -0.78% under den senaste timmen och +0.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 115.36K.

Arena-Z (A2Z) Marknadsinformation

$ 28.82M
72.58%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Arena-Z är $ 28.82M, med en 24h-handelsvolym på $ 115.36K. Det cirkulerande utbudet av A2Z är 7.26B, med ett totalt utbud på 9211096739.482862. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.71M.

Arena-Z Prishistorik USD

Arena-Z (A2Z) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Arena-Z idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00002367+0.60%
30 dagar$ -0.002223-35.89%
60 dagar$ -0.002132-34.94%
90 dagar$ -0.003423-46.30%
Arena-Z Prisförändring idag

Idag registrerade A2Z en förändring med $ +0.00002367 (+0.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Arena-Z 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002223 (-35.89%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Arena-Z 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades A2Z med $ -0.002132(-34.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Arena-Z 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003423 (-46.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Arena-Z (A2Z)?

Kolla in sidan Arena-Z Prishistorik nu.

AI-analys för Arena-Z

AI-drivna insikter som analyserar Arena-Z senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Arena-Zs priser?

Arena-Z (A2Z) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect A2Z valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity typically reduces price volatility.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies on crypto affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price action.

Varför vill folk veta Arena-Zs pris idag?

People want to know Arena-Z (A2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Arena-Z

Arena-Z (A2Z) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för A2Z $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Arena-Z (A2Z) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Arena-Z potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Arena-Z kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för A2Z prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Arena-Z Price Prediction.

Om Arena-Z

A2Z is a digital asset designed to facilitate seamless transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. A2Z's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to transfer value across the network quickly and efficiently. It is also used to incentivize participation in the network, rewarding users who contribute to the system's security and functionality. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time. This design aims to create a stable and predictable supply, reducing the risk of inflation. A2Z's versatility and robust design make it a valuable tool in the rapidly evolving world of blockchain technology.

Hur man köper och investerar Arena-Z

Är du redo att komma igång med Arena-Z? Att köpa A2Z går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Arena-Z. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Arena-Z (A2Z) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 7.26B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Arena-Z krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Arena-Z (A2Z) Guide

Vad kan du göra med Arena-Z

Genom att äga Arena-Z kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Arena-Z (A2Z) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Arena-Z Resurs

För en mer djupgående förståelse av Arena-Z kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Arena-Z webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Arena-Z

Hur mycket kommer 1 Arena-Z att vara värd år 2030?
Om Arena-Z skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Arena-Z-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:32:05 (UTC+8)

Arena-Z (A2Z) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

