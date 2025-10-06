DoubleZero Pris idag

Livepriset för DoubleZero (2Z) idag är $ 0.1898, med en förändring på 2.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 2Z till USD är$ 0.1898 per 2Z.

DoubleZero rankas för närvarande nr.89 enligt marknadsvärde på $ 658.88M, med ett cirkulerande utbud på 3.47B 2Z. Under de senaste 24 timmarna handlades 2Z mellan $ 0.1752 (lägsta) och $ 0.2003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7501993077269953, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.1504312061231505.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 2Z med 0.00% under den senaste timmen och +5.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 536.82K.

DoubleZero (2Z) Marknadsinformation

Rank No.89 Marknadsvärde $ 658.88M$ 658.88M $ 658.88M Volym (24H) $ 536.82K$ 536.82K $ 536.82K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.90B$ 1.90B $ 1.90B Cirkulationsutbud 3.47B 3.47B 3.47B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 9,999,931,457.8 9,999,931,457.8 9,999,931,457.8 Cirkulationshastighet 34.71% Marknadsandel 0.01% Offentlig blockkedja SOL

