Livepriset för DoubleZero idag är 0.1898 USD.2Z börsvärdet är 658,875,041.5 USD. Följ prisuppdateringar för 2Z till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DoubleZero idag är 0.1898 USD.2Z börsvärdet är 658,875,041.5 USD. Följ prisuppdateringar för 2Z till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DoubleZero (2Z) idag är $ 0.1898, med en förändring på 2.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 2Z till USD är$ 0.1898 per 2Z.
DoubleZero rankas för närvarande nr.89 enligt marknadsvärde på $ 658.88M, med ett cirkulerande utbud på 3.47B 2Z. Under de senaste 24 timmarna handlades 2Z mellan $ 0.1752 (lägsta) och $ 0.2003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7501993077269953, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.1504312061231505.
I kortsiktigt resultat, rörde sig 2Z med 0.00% under den senaste timmen och +5.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 536.82K.
DoubleZero (2Z) Marknadsinformation
No.89
$ 658.88M
$ 536.82K
$ 1.90B
3.47B
10,000,000,000
9,999,931,457.8
34.71%
0.01%
SOL
Det aktuella börsvärdet för DoubleZero är $ 658.88M, med en 24h-handelsvolym på $ 536.82K. Det cirkulerande utbudet av 2Z är 3.47B, med ett totalt utbud på 9999931457.8. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90B.
DoubleZero Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1752
lägsta under 24-timmar
$ 0.2003
högsta under 24-timmar
$ 0.1752
$ 0.2003
$ 0.7501993077269953
$ 0.1504312061231505
0.00%
+2.43%
+5.15%
+5.15%
DoubleZero (2Z) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DoubleZero idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.004498
+2.43%
30 dagar
$ -0.1723
-47.59%
60 dagar
$ -0.0102
-5.10%
90 dagar
$ -0.0102
-5.10%
DoubleZero Prisförändring idag
Idag registrerade 2Z en förändring med $ +0.004498 (+2.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DoubleZero 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1723 (-47.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DoubleZero 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 2Z med $ -0.0102(-5.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DoubleZero 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0102 (-5.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DoubleZero (2Z)?
AI-drivna insikter som analyserar DoubleZero senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar DoubleZeros priser?
DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.
Varför vill folk veta DoubleZeros pris idag?
People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för DoubleZero
DoubleZero (2Z) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 2Z $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DoubleZero (2Z) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DoubleZero potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som DoubleZero kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 2Z prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DoubleZero Price Prediction.
Om DoubleZero
2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.
Hur man köper och investerar DoubleZero
Är du redo att komma igång med DoubleZero? Att köpa 2Z går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DoubleZero. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DoubleZero (2Z) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 3.47B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DoubleZero krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med DoubleZero
Genom att äga DoubleZero kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa DoubleZero (2Z) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 DoubleZero att vara värd år 2030?
Om DoubleZero skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DoubleZero-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DoubleZero idag?
Priset för DoubleZero är idag $ 0.1898. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DoubleZero fortfarande en bra investering?
DoubleZero förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i 2Z, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DoubleZero?
DoubleZero till ett värde av $ 536.82K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DoubleZero?
Livepriset för 2Z uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DoubleZero i den valuta du föredrar, besök 2Z Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DoubleZero?
Priset på 2Z påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,344.65
+0.62%
ETH
3,407.14
+0.90%
SOL
157.91
+0.78%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
603.65
+17.75%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för 2Z på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret 2Z/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om DoubleZeros kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer DoubleZero-priset att stiga i år?
DoubleZero priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DoubleZero (2Z) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:59 (UTC+8)
DoubleZero (2Z) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
