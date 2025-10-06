BörsDEX+
Livepriset för DoubleZero idag är 0.1898 USD.2Z börsvärdet är 658,875,041.5 USD. Följ prisuppdateringar för 2Z till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DoubleZero-kurs(2Z)

$0.1896
+2.43%1D
DoubleZero (2Z) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:59 (UTC+8)

DoubleZero Pris idag

Livepriset för DoubleZero (2Z) idag är $ 0.1898, med en förändring på 2.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 2Z till USD är$ 0.1898 per 2Z.

DoubleZero rankas för närvarande nr.89 enligt marknadsvärde på $ 658.88M, med ett cirkulerande utbud på 3.47B 2Z. Under de senaste 24 timmarna handlades 2Z mellan $ 0.1752 (lägsta) och $ 0.2003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7501993077269953, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.1504312061231505.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 2Z med 0.00% under den senaste timmen och +5.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 536.82K.

DoubleZero (2Z) Marknadsinformation

$ 658.88M
$ 536.82K
$ 1.90B
3.47B
10,000,000,000
9,999,931,457.8
Det aktuella börsvärdet för DoubleZero är $ 658.88M, med en 24h-handelsvolym på $ 536.82K. Det cirkulerande utbudet av 2Z är 3.47B, med ett totalt utbud på 9999931457.8. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90B.

DoubleZero Prishistorik USD

$ 0.1752
lägsta under 24-timmar
$ 0.2003
$ 0.1752
$ 0.2003
$ 0.7501993077269953
$ 0.1504312061231505
DoubleZero (2Z) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DoubleZero idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.004498+2.43%
30 dagar$ -0.1723-47.59%
60 dagar$ -0.0102-5.10%
90 dagar$ -0.0102-5.10%
DoubleZero Prisförändring idag

Idag registrerade 2Z en förändring med $ +0.004498 (+2.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DoubleZero 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1723 (-47.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DoubleZero 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 2Z med $ -0.0102(-5.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DoubleZero 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0102 (-5.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DoubleZero (2Z)?

Kolla in sidan DoubleZero Prishistorik nu.

AI-analys för DoubleZero

AI-drivna insikter som analyserar DoubleZero senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DoubleZeros priser?

DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.

Varför vill folk veta DoubleZeros pris idag?

People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för DoubleZero

DoubleZero (2Z) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 2Z $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DoubleZero (2Z) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DoubleZero potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som DoubleZero kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 2Z prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DoubleZero Price Prediction.

Om DoubleZero

2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.

Hur man köper och investerar DoubleZero

Är du redo att komma igång med DoubleZero? Att köpa 2Z går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DoubleZero. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DoubleZero (2Z) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 3.47B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DoubleZero krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DoubleZero (2Z) Guide

Vad kan du göra med DoubleZero

Genom att äga DoubleZero kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DoubleZero (2Z) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

--
Producent
--
Tagare
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero Resurs

För en mer djupgående förståelse av DoubleZero kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om DoubleZero

Hur mycket kommer 1 DoubleZero att vara värd år 2030?
Om DoubleZero skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DoubleZero-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:59 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

