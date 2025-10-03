Utforska 1GUY(1GUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 1GUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska 1GUY(1GUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 1GUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

1GUY (1GUY) Information EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin's purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

Officiell webbplats: http://1guy.fun/

1GUY (1GUY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i 1GUY (1GUY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet 1GUY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många 1GUY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn