1 Pris idag

Livepriset för 1 (1) idag är $ 0.02155, med en förändring på 3.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 1 till USD är$ 0.02155 per 1.

1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 1. Under de senaste 24 timmarna handlades 1 mellan $ 0.01919 (lägsta) och $ 0.031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 1 med -1.06% under den senaste timmen och +115.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.99K.

1 (1) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för 1 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.99K. Det cirkulerande utbudet av 1 är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.