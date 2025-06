ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

NamnZRX

RankNo.192

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)8.00%

Cirkulationsutbud848,396,562.8973439

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.8483%

Utgivningsdatum2017-08-17 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.05 USDT

Högsta någonsin2.531409978866577,2018-01-09

Lägsta pris0.1039619967341423,2017-08-16

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.