Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

RankNo.25

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0016%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.37%

Cirkulationsutbud5,407,769,337.094793

Maxutbud∞

Totalt utbud5,407,769,337.094793

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.0349343344668251,2024-02-17

Lägsta pris0.9772661240254116,2024-02-19

Offentlig blockkedjaETH

