Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NamnTWT

RankNo.151

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.60%

Cirkulationsutbud416,649,900

Maxutbud0

Totalt utbud999,668,148

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2020-04-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.7177649227203773,2022-12-11

Lägsta pris0.00647761834255,2020-07-31

Offentlig blockkedjaBSC

