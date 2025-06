TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

NamnTOSHI

RankNo.179

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud408,069,300,000

Maxutbud420,690,000,000

Totalt utbud420,690,000,000

Cirkulationshastighet0.97%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.002272608699207585,2025-01-26

Lägsta pris0.000000007906195303,2023-10-09

Offentlig blockkedjaBASE

