TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NamnTARA

RankNo.872

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud5,390,824,315

Maxutbud12,000,000,000

Totalt utbud10,761,589,596

Cirkulationshastighet0.4492%

Utgivningsdatum2021-03-19 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.07728197,2021-03-22

Lägsta pris0.000591558231188284,2022-12-24

Offentlig blockkedjaTARA

IntroduktionTaraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.