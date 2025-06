TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

NamnTAO

RankNo.30

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0011%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3,127.92%

Cirkulationsutbud8,757,487

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud8,757,487

Cirkulationshastighet0.417%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin767.6796797200545,2024-04-11

Lägsta pris30.40095531468245,2023-05-14

Offentlig blockkedjaTAO

IntroduktionBittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.