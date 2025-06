KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

NamnKNC

RankNo.480

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)10.30%

Cirkulationsutbud187,182,599.14800358

Maxutbud0

Totalt utbud240,097,869.36187205

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2017-09-25 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.5 USDT

Högsta någonsin5.715659905177939,2022-04-28

Lägsta pris0.25991972993251367,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Introduktion“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.