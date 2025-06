EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

NamnEUL

RankNo.258

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.32%

Cirkulationsutbud18,385,045.06742466

Maxutbud27,182,818.28459045

Totalt utbud27,182,818.28459045

Cirkulationshastighet0.6763%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin12.968652139091759,2022-09-11

Lägsta pris1.4404454386373047,2023-06-15

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.