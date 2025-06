CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NamnCAKE

RankNo.89

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)24.53%

Cirkulationsutbud322,091,561.0922562

Maxutbud450,000,000

Totalt utbud369,866,745.399933

Cirkulationshastighet0.7157%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin44.18234972,2021-04-30

Lägsta pris0.00023177,2020-09-29

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.