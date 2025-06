BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NamnBSV

RankNo.97

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)224.32%

Cirkulationsutbud19,872,687.5

Maxutbud0

Totalt utbud19,872,687.5

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2018-11-09 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades88.3 USDT

Högsta någonsin491.6353891,2021-04-16

Lägsta pris23.299089851920975,2023-06-10

Offentlig blockkedjaBSV

Sektor

Sociala medier

