Današnja cena kriptovalute ZooKeeper v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija ZOO je 217,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZOO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ZooKeeper v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija ZOO je 217,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZOO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ZooKeeper (ZOO) v živo je --, s spremembo 2.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZOO v USD je -- na ZOO.
Kriptovaluta ZooKeeper je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 217,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 470.68M ZOO. V zadnjih 24 urah se je ZOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.39793, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je ZOO premaknil -0.10% v zadnji uri in -4.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije ZooKeeper (ZOO)
Trenutna tržna kapitalizacija ZooKeeper je $ 217.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZOO je 470.68M, skupna ponudba pa znaša 485769338.4215991. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.84K.
Zgodovina cene ZooKeeper, USD
24-urni razpon sprememb cen:
-0.10%
+2.60%
-4.12%
-4.12%
Zgodovina cen ZooKeeper (ZOO) v USD
Danes je bila sprememba cene ZooKeeper v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ZooKeeper v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ZooKeeper v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ZooKeeper v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+2.60%
30 dni
$ 0
-18.55%
60 dni
$ 0
-34.28%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto ZooKeeper
Napoved cene ZooKeeper (ZOO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZOO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ZooKeeper (ZOO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ZooKeeper lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ZooKeeper v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZOO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ZooKeeper.
Kaj je ZooKeeper (ZOO)
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ZooKeeper
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ZooKeeper?
Če bi kriptovaluta ZooKeeper rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ZooKeeper.
Koliko je kriptovaluta ZooKeeper vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ZooKeeper je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ZooKeeper še vedno dobra naložba?
ZooKeeper ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ZOO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ZooKeeper?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ZooKeeper v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ZooKeeper?
Cena kriptovalute ZOO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ZooKeeper v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ZOO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ZooKeeper?
Na ceno ZOO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ZOO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ZOO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ZooKeeper gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ZooKeeper letos rasla?
Cena kriptovalute ZooKeeper bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ZooKeeper (ZOO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:27:08 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti ZooKeeper (ZOO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
