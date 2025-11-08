Današnja cena ZooKeeper

Današnja cena kriptovalute ZooKeeper (ZOO) v živo je --, s spremembo 2.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZOO v USD je -- na ZOO.

Kriptovaluta ZooKeeper je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 217,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 470.68M ZOO. V zadnjih 24 urah se je ZOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.39793, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZOO premaknil -0.10% v zadnji uri in -4.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZooKeeper (ZOO)

Tržna kapitalizacija $ 217.86K$ 217.86K $ 217.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 224.84K$ 224.84K $ 224.84K Zaloga v obtoku 470.68M 470.68M 470.68M Skupna ponudba 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Trenutna tržna kapitalizacija ZooKeeper je $ 217.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZOO je 470.68M, skupna ponudba pa znaša 485769338.4215991. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.84K.