Tokenomika Yield Optimizer ETH (YOETH)

Odkrijte ključne vpoglede v Yield Optimizer ETH (YOETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:41:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Yield Optimizer ETH (YOETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yield Optimizer ETH (YOETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 44.91M
Skupna ponudba:
$ 9.78K
Razpoložljivi obtok:
$ 9.78K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 44.91M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5,243.37
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 62.59
Trenutna cena:
$ 4,575.72
Informacije o Yield Optimizer ETH (YOETH)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

Uradna spletna stran:
https://yo.xyz
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing

Tokenomika Yield Optimizer ETH (YOETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Yield Optimizer ETH (YOETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YOETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YOETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YOETH, raziščite ceno žetona YOETH v živo!

Napoved cene YOETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOETH? Naša stran za napovedovanje cen YOETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

