Tokenomika XBorg (XBG)

Odkrijte ključne vpoglede v XBorg (XBG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:41:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen XBorg (XBG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za XBorg (XBG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 26.07M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 215.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 121.25M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.41625
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04681858
Trenutna cena:
$ 0.120958
Informacije o XBorg (XBG)

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet.

The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

Uradna spletna stran:
https://xborg.com/
Bela knjiga:
https://xbg.xborg.com/litepaper

Tokenomika XBorg (XBG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike XBorg (XBG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XBG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XBG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XBG, raziščite ceno žetona XBG v živo!

Napoved cene XBG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XBG? Naša stran za napovedovanje cen XBG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

