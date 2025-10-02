Odkrijte ključne vpoglede v Wicked (WICKED), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wicked (WICKED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT

This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT

Zdaj, ko razumete tokenomiko WICKED, raziščite ceno žetona WICKED v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WICKED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wicked (WICKED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WICKED? Naša stran za napovedovanje cen WICKED združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.