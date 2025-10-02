Odkrijte ključne vpoglede v We Will Huddle (HUDDLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za We Will Huddle (HUDDLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HUDDLE, raziščite ceno žetona HUDDLE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HUDDLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike We Will Huddle (HUDDLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUDDLE? Naša stran za napovedovanje cen HUDDLE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

