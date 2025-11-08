BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Wakehacker by Virtuals v živo je 0.00038504 USD. Tržna kapitalizacija WAKEAI je 250,468 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAKEAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 WAKEAI v USD v živo:

$0.00038504
+7.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe.
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:05:04 (UTC+8)

Današnja cena Wakehacker by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) v živo je $ 0.00038504, s spremembo 7.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAKEAI v USD je $ 0.00038504 na WAKEAI.

Kriptovaluta Wakehacker by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 250,468, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 650.00M WAKEAI. V zadnjih 24 urah se je WAKEAI trgovalo med $ 0.00035336 (najnižje) in $ 0.00042488 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00132264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014284.

V kratkoročni uspešnosti se je WAKEAI premaknil +1.84% v zadnji uri in -29.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 250.47K
--
$ 385.34K
650.00M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Wakehacker by Virtuals je $ 250.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAKEAI je 650.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 385.34K.

Zgodovina cene Wakehacker by Virtuals, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00035336
24H Nizka
$ 0.00042488
24H Visoka

$ 0.00035336
$ 0.00042488
$ 0.00132264
$ 0.00014284
+1.84%

+7.28%

-29.30%

-29.30%

Zgodovina cen Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) v USD

Danes je bila sprememba cene Wakehacker by Virtuals v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Wakehacker by Virtuals v USD $ +0.0000738859.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Wakehacker by Virtuals v USD $ -0.0001003598.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Wakehacker by Virtuals v USD $ -0.0002561183959814054.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.28%
30 dni$ +0.0000738859+19.19%
60 dni$ -0.0001003598-26.06%
90 dni$ -0.0002561183959814054-39.94%

Napoved cene za kriptovaluto Wakehacker by Virtuals

Napoved cene Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAKEAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Wakehacker by Virtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Wakehacker by Virtuals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WAKEAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Wakehacker by Virtuals.

Kaj je Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

Vir Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Wakehacker by Virtuals

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Wakehacker by Virtuals?
Če bi kriptovaluta Wakehacker by Virtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Wakehacker by Virtuals.
Pomembne panožne novosti Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Wakehacker by Virtuals

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.