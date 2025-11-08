Današnja cena Wakehacker by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) v živo je $ 0.00038504, s spremembo 7.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAKEAI v USD je $ 0.00038504 na WAKEAI.

Kriptovaluta Wakehacker by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 250,468, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 650.00M WAKEAI. V zadnjih 24 urah se je WAKEAI trgovalo med $ 0.00035336 (najnižje) in $ 0.00042488 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00132264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014284.

V kratkoročni uspešnosti se je WAKEAI premaknil +1.84% v zadnji uri in -29.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Tržna kapitalizacija $ 250.47K$ 250.47K $ 250.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 385.34K$ 385.34K $ 385.34K Zaloga v obtoku 650.00M 650.00M 650.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

