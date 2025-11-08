Današnja cena Swarm Network

Današnja cena kriptovalute Swarm Network (TRUTH) v živo je $ 0.02006, s spremembo 5.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUTH v USD je $ 0.02006 na TRUTH.

Kriptovaluta Swarm Network je trenutno na #558. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUTH. V zadnjih 24 urah se je TRUTH trgovalo med $ 0.01636 (najnižje) in $ 0.02341 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023205670279458693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010282833131671878.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUTH premaknil +0.40% v zadnji uri in +55.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.62M.

Tržne informacije Swarm Network (TRUTH)

Uvrstitev No.558 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 200.60M$ 200.60M $ 200.60M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Swarm Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.62M. Obstoječa ponudba TRUTH je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.60M.