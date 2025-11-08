Današnja cena kriptovalute Swarm Network v živo je 0.02006 USD. Tržna kapitalizacija TRUTH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Swarm Network v živo je 0.02006 USD. Tržna kapitalizacija TRUTH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Swarm Network (TRUTH) v živo je $ 0.02006, s spremembo 5.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUTH v USD je $ 0.02006 na TRUTH.
Kriptovaluta Swarm Network je trenutno na #558. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUTH. V zadnjih 24 urah se je TRUTH trgovalo med $ 0.01636 (najnižje) in $ 0.02341 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023205670279458693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010282833131671878.
V kratkoročni uspešnosti se je TRUTH premaknil +0.40% v zadnji uri in +55.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.62M.
Tržne informacije Swarm Network (TRUTH)
No.558
--
----
$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M
$ 200.60M
$ 200.60M$ 200.60M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SUI
Trenutna tržna kapitalizacija Swarm Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.62M. Obstoječa ponudba TRUTH je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.60M.
Zgodovina cene Swarm Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636
24H Nizka
$ 0.02341
$ 0.02341$ 0.02341
24H Visoka
$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636
$ 0.02341
$ 0.02341$ 0.02341
$ 0.023205670279458693
$ 0.023205670279458693$ 0.023205670279458693
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878
+0.40%
+5.70%
+55.98%
+55.98%
Zgodovina cen Swarm Network (TRUTH) v USD
Sledite spremembam cen Swarm Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0010791
+5.70%
30 dni
$ +0.00746
+59.20%
60 dni
$ +0.01506
+301.20%
90 dni
$ +0.01506
+301.20%
Današnja sprememba cene Swarm Network
Danes je TRUTH zabeležil spremembo $ +0.0010791 (+5.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Swarm Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00746 (+59.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Swarm Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRUTH spremenil za $ +0.01506 (+301.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Swarm Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01506 (+301.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Swarm Network (TRUTH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Swarm Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Swarm Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Swarm Network?
Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
Network Utility: Usage of Swarm's decentralized storage services drives demand for TRUTH tokens needed for network operations.
Technology Development: Protocol upgrades, performance improvements, and new features affect investor confidence and adoption rates.
Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations, especially regarding decentralized networks and data storage compliance.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Swarm Network?
People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Swarm Network
Napoved cene Swarm Network (TRUTH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUTH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Swarm Network (TRUTH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Swarm Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Swarm Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRUTH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Swarm Network.
O Swarm Network
TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Swarm Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Swarm Network? Nakup TRUTH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Swarm Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Swarm Network (TRUTH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Swarm Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Swarm Network
Z lastništvom kriptovalute Swarm Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Swarm Network (TRUTH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.
Swarm Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Swarm Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Swarm Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Swarm Network?
Če bi kriptovaluta Swarm Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Swarm Network.
Koliko je kriptovaluta Swarm Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Swarm Network je $ 0.02006. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Swarm Network še vedno dobra naložba?
Swarm Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TRUTH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Swarm Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Swarm Network v vrednosti $ 2.62M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Swarm Network?
Cena kriptovalute TRUTH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Swarm Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TRUTH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Swarm Network?
Na ceno TRUTH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.41
+1.68%
ETH
3,457.2
+4.84%
SOL
161.74
+4.07%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1216
+2.64%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TRUTH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TRUTH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Swarm Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Swarm Network letos rasla?
Cena kriptovalute Swarm Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Swarm Network (TRUTH).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:35 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.