BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Swarm Network v živo je 0.02006 USD. Tržna kapitalizacija TRUTH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Swarm Network v živo je 0.02006 USD. Tržna kapitalizacija TRUTH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRUTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRUTH

Informacije o ceni TRUTH

Kaj je TRUTH

Bela knjiga TRUTH

Uradna spletna stran TRUTH

Tokenomika TRUTH

Napoved cen TRUTH

Zgodovina TRUTH

TRUTH Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TRUTH v fiat

Spot TRUTH

Terminske pogodbe TRUTH USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Swarm Network Logotip

Cena Swarm Network(TRUTH)

Cena 1 TRUTH v USD v živo:

$0.02001
$0.02001$0.02001
+5.70%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:35 (UTC+8)

Današnja cena Swarm Network

Današnja cena kriptovalute Swarm Network (TRUTH) v živo je $ 0.02006, s spremembo 5.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUTH v USD je $ 0.02006 na TRUTH.

Kriptovaluta Swarm Network je trenutno na #558. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRUTH. V zadnjih 24 urah se je TRUTH trgovalo med $ 0.01636 (najnižje) in $ 0.02341 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023205670279458693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.010282833131671878.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUTH premaknil +0.40% v zadnji uri in +55.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.62M.

Tržne informacije Swarm Network (TRUTH)

No.558

--
----

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 200.60M
$ 200.60M$ 200.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Swarm Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.62M. Obstoječa ponudba TRUTH je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.60M.

Zgodovina cene Swarm Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636
24H Nizka
$ 0.02341
$ 0.02341$ 0.02341
24H Visoka

$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636

$ 0.02341
$ 0.02341$ 0.02341

$ 0.023205670279458693
$ 0.023205670279458693$ 0.023205670279458693

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

+0.40%

+5.70%

+55.98%

+55.98%

Zgodovina cen Swarm Network (TRUTH) v USD

Sledite spremembam cen Swarm Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0010791+5.70%
30 dni$ +0.00746+59.20%
60 dni$ +0.01506+301.20%
90 dni$ +0.01506+301.20%
Današnja sprememba cene Swarm Network

Danes je TRUTH zabeležil spremembo $ +0.0010791 (+5.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Swarm Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00746 (+59.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Swarm Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRUTH spremenil za $ +0.01506 (+301.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Swarm Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01506 (+301.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Swarm Network (TRUTH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Swarm Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Swarm Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Swarm Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Swarm Network?

Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.

Network Utility: Usage of Swarm's decentralized storage services drives demand for TRUTH tokens needed for network operations.

Technology Development: Protocol upgrades, performance improvements, and new features affect investor confidence and adoption rates.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, regulatory news, and investor sentiment toward decentralized storage solutions.

Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin, Storj, and Arweave influences market positioning.

Partnerships: Integration with dApps, enterprise adoption, and strategic collaborations can boost token utility and demand.

Tokenomics: Reward mechanisms, inflation rates, and token burning events affect long-term supply dynamics.

Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations, especially regarding decentralized networks and data storage compliance.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Swarm Network?

People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Swarm Network

Napoved cene Swarm Network (TRUTH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUTH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Swarm Network (TRUTH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Swarm Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Swarm Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRUTH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Swarm Network.

O Swarm Network

TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Swarm Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Swarm Network? Nakup TRUTH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Swarm Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Swarm Network (TRUTH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Swarm Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Swarm Network (TRUTH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Swarm Network

Z lastništvom kriptovalute Swarm Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Swarm Network (TRUTH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Swarm Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Swarm Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Swarm Network spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Swarm Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Swarm Network?
Če bi kriptovaluta Swarm Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Swarm Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Swarm Network (TRUTH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Swarm Network

TRUTH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TRUTH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TRUTH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Swarm Network (TRUTH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Swarm Network v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TRUTH/USDT
$0.02001
$0.02001$0.02001
+5.59%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3988
$2.3988$2.3988

+4,697.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004323
$0.00004323$0.00004323

+764.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016700
$0.000016700$0.000016700

+178.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.22452
$0.22452$0.22452

+105.35%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002762
$0.000000002762$0.000000002762

+78.19%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TRUTH v USD

Znesek

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.02006 USD