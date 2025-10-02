Tokenomika TruthFi (TRUTHFI)
Tokenomika in analiza cen TruthFi (TRUTHFI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TruthFi (TRUTHFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TruthFi (TRUTHFI)
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space.
TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models.
As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape.
The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
Tokenomika TruthFi (TRUTHFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TruthFi (TRUTHFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRUTHFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUTHFI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUTHFI, raziščite ceno žetona TRUTHFI v živo!
