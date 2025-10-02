Tokenomika TOPIA (TOPIA)
Tokenomika in analiza cen TOPIA (TOPIA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOPIA (TOPIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TOPIA (TOPIA)
What is HYTOPIA
HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices.
What makes HYTOPIA Unique
HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties.
History of HYTOPIA
ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine.
What's next for HYTOPIA
HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features.
What can $TOPIA be used for
$TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
Tokenomika TOPIA (TOPIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TOPIA (TOPIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TOPIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TOPIA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TOPIA, raziščite ceno žetona TOPIA v živo!
Napoved cene TOPIA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOPIA? Naša stran za napovedovanje cen TOPIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
