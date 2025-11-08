Današnja cena The Omnipotence

Današnja cena kriptovalute The Omnipotence (OMN) v živo je $ 0.00000745, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OMN v USD je $ 0.00000745 na OMN.

Kriptovaluta The Omnipotence je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,448.87, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.64M OMN. V zadnjih 24 urah se je OMN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00145452, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000697.

V kratkoročni uspešnosti se je OMN premaknil -- v zadnji uri in -15.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Omnipotence (OMN)

Tržna kapitalizacija $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Zaloga v obtoku 999.64M 999.64M 999.64M Skupna ponudba 999,637,581.312223 999,637,581.312223 999,637,581.312223

Trenutna tržna kapitalizacija The Omnipotence je $ 7.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OMN je 999.64M, skupna ponudba pa znaša 999637581.312223. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.45K.