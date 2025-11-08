Današnja cena Tema

Današnja cena kriptovalute Tema (TEMA) v živo je $ 0.00010157, s spremembo 0.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TEMA v USD je $ 0.00010157 na TEMA.

Kriptovaluta Tema je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M TEMA. V zadnjih 24 urah se je TEMA trgovalo med $ 0.00009894 (najnižje) in $ 0.00010221 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.062646, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009894.

V kratkoročni uspešnosti se je TEMA premaknil +0.66% v zadnji uri in -27.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tema (TEMA)

Tržna kapitalizacija $ 100.46K$ 100.46K $ 100.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 100.46K$ 100.46K $ 100.46K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,948,895.94104 999,948,895.94104 999,948,895.94104

