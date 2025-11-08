BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Tema v živo je 0.00010157 USD. Tržna kapitalizacija TEMA je 100,455 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TEMA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TEMA

Informacije o ceni TEMA

Kaj je TEMA

Uradna spletna stran TEMA

Tokenomika TEMA

Napoved cen TEMA

Tema Logotip

Tema Cena (TEMA)

Nerazporejeno

Cena 1 TEMA v USD v živo:

$0.00010183
+0.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
Tema (TEMA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:00:50 (UTC+8)

Današnja cena Tema

Današnja cena kriptovalute Tema (TEMA) v živo je $ 0.00010157, s spremembo 0.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TEMA v USD je $ 0.00010157 na TEMA.

Kriptovaluta Tema je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M TEMA. V zadnjih 24 urah se je TEMA trgovalo med $ 0.00009894 (najnižje) in $ 0.00010221 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.062646, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009894.

V kratkoročni uspešnosti se je TEMA premaknil +0.66% v zadnji uri in -27.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tema (TEMA)

$ 100.46K
--
$ 100.46K
999.95M
999,948,895.94104
Trenutna tržna kapitalizacija Tema je $ 100.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TEMA je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999948895.94104. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 100.46K.

Zgodovina cene Tema, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00009894
24H Nizka
$ 0.00010221
24H Visoka

$ 0.00009894
$ 0.00010221
$ 0.062646
$ 0.00009894
+0.66%

-0.31%

-27.87%

-27.87%

Zgodovina cen Tema (TEMA) v USD

Danes je bila sprememba cene Tema v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Tema v USD $ -0.0000231567.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Tema v USD $ -0.0000547705.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Tema v USD $ -0.00011046512002914218.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.31%
30 dni$ -0.0000231567-22.79%
60 dni$ -0.0000547705-53.92%
90 dni$ -0.00011046512002914218-52.09%

Napoved cene za kriptovaluto Tema

Napoved cene Tema (TEMA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TEMA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tema (TEMA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tema lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tema v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TEMA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tema.

Kaj je Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Tema (TEMA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tema

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tema?
Če bi kriptovaluta Tema rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tema.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:00:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tema (TEMA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Tema

