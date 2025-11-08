Današnja cena SuperGrok

Današnja cena kriptovalute SuperGrok (SUPERGROK) v živo je --, s spremembo 6.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUPERGROK v USD je -- na SUPERGROK.

Kriptovaluta SuperGrok je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 79,271, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SUPERGROK. V zadnjih 24 urah se je SUPERGROK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00501917, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUPERGROK premaknil -0.22% v zadnji uri in +4.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SuperGrok (SUPERGROK)

Tržna kapitalizacija $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SuperGrok je $ 79.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUPERGROK je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.27K.