BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs v živo je 1.6162 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT je 69,588,678.1464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs v živo je 1.6162 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT je 69,588,678.1464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LIGHT

Informacije o ceni LIGHT

Kaj je LIGHT

Bela knjiga LIGHT

Uradna spletna stran LIGHT

Tokenomika LIGHT

Napoved cen LIGHT

Zgodovina LIGHT

LIGHT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute LIGHT v fiat

Spot LIGHT

Terminske pogodbe LIGHT USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Bitlight Labs Logotip

Cena Bitlight Labs(LIGHT)

Cena 1 LIGHT v USD v živo:

$1.6162
$1.6162$1.6162
+1.64%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:39 (UTC+8)

Današnja cena Bitlight Labs

Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT) v živo je $ 1.6162, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT v USD je $ 1.6162 na LIGHT.

Kriptovaluta Bitlight Labs je trenutno na #397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 69.59M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.06M LIGHT. V zadnjih 24 urah se je LIGHT trgovalo med $ 1.5288 (najnižje) in $ 1.6828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.619557835411834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.5392876430024418.

V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT premaknil +0.72% v zadnji uri in -10.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.41K.

Tržne informacije Bitlight Labs (LIGHT)

No.397

$ 69.59M
$ 69.59M$ 69.59M

$ 129.41K
$ 129.41K$ 129.41K

$ 678.80M
$ 678.80M$ 678.80M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bitlight Labs je $ 69.59M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.41K. Obstoječa ponudba LIGHT je 43.06M, skupna ponudba pa znaša 420000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 678.80M.

Zgodovina cene Bitlight Labs, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.5288
$ 1.5288$ 1.5288
24H Nizka
$ 1.6828
$ 1.6828$ 1.6828
24H Visoka

$ 1.5288
$ 1.5288$ 1.5288

$ 1.6828
$ 1.6828$ 1.6828

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+0.72%

+1.64%

-10.17%

-10.17%

Zgodovina cen Bitlight Labs (LIGHT) v USD

Sledite spremembam cen Bitlight Labs za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.026078+1.64%
30 dni$ +0.7254+81.43%
60 dni$ +1.5162+1,516.20%
90 dni$ +1.5162+1,516.20%
Današnja sprememba cene Bitlight Labs

Danes je LIGHT zabeležil spremembo $ +0.026078 (+1.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bitlight Labs

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.7254 (+81.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bitlight Labs

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LIGHT spremenil za $ +1.5162 (+1,516.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bitlight Labs

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.5162 (+1,516.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitlight Labs (LIGHT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bitlight Labs.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitlight Labs

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitlight Labs, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitlight Labs?

Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LIGHT's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.

Technology Updates: Development milestones, partnerships, and protocol upgrades can boost investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance announcements affect market perception.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, LIGHT often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitlight Labs?

People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Bitlight Labs

Napoved cene Bitlight Labs (LIGHT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LIGHT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitlight Labs (LIGHT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bitlight Labs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitlight Labs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LIGHT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitlight Labs.

O Bitlight Labs

LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitlight Labs

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bitlight Labs? Nakup LIGHT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bitlight Labs. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 43.06M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bitlight Labs bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bitlight Labs (LIGHT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bitlight Labs

Z lastništvom kriptovalute Bitlight Labs se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bitlight Labs (LIGHT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bitlight Labs razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Bitlight Labs spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitlight Labs

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitlight Labs?
Če bi kriptovaluta Bitlight Labs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitlight Labs.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bitlight Labs (LIGHT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Bitlight Labs

LIGHT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LIGHT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LIGHT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Bitlight Labs (LIGHT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Bitlight Labs v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LIGHT/USDT
$1.6162
$1.6162$1.6162
+1.53%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0499
$1.0499$1.0499

+1,999.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004220
$0.00004220$0.00004220

+744.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000022040
$0.000022040$0.000022040

+267.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23147
$0.23147$0.23147

+111.71%

0G

0G

0G

$1.542
$1.542$1.542

+47.70%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz LIGHT v USD

Znesek

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.6162 USD