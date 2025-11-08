Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs v živo je 1.6162 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT je 69,588,678.1464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs v živo je 1.6162 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT je 69,588,678.1464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT) v živo je $ 1.6162, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT v USD je $ 1.6162 na LIGHT.
Kriptovaluta Bitlight Labs je trenutno na #397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 69.59M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.06M LIGHT. V zadnjih 24 urah se je LIGHT trgovalo med $ 1.5288 (najnižje) in $ 1.6828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.619557835411834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.5392876430024418.
V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT premaknil +0.72% v zadnji uri in -10.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.41K.
Tržne informacije Bitlight Labs (LIGHT)
No.397
$ 69.59M
$ 129.41K
$ 678.80M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Bitlight Labs je $ 69.59M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.41K. Obstoječa ponudba LIGHT je 43.06M, skupna ponudba pa znaša 420000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 678.80M.
Zgodovina cene Bitlight Labs, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.5288
24H Nizka
$ 1.6828
24H Visoka
$ 1.5288
$ 1.6828
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
+0.72%
+1.64%
-10.17%
-10.17%
Zgodovina cen Bitlight Labs (LIGHT) v USD
Sledite spremembam cen Bitlight Labs za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.026078
+1.64%
30 dni
$ +0.7254
+81.43%
60 dni
$ +1.5162
+1,516.20%
90 dni
$ +1.5162
+1,516.20%
Današnja sprememba cene Bitlight Labs
Danes je LIGHT zabeležil spremembo $ +0.026078 (+1.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bitlight Labs
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.7254 (+81.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bitlight Labs
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LIGHT spremenil za $ +1.5162 (+1,516.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bitlight Labs
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.5162 (+1,516.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitlight Labs (LIGHT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitlight Labs
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitlight Labs, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitlight Labs?
Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:
Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitlight Labs?
People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Bitlight Labs
Napoved cene Bitlight Labs (LIGHT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LIGHT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitlight Labs (LIGHT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bitlight Labs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitlight Labs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LIGHT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitlight Labs.
O Bitlight Labs
LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitlight Labs
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bitlight Labs? Nakup LIGHT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bitlight Labs. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 43.06M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bitlight Labs bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bitlight Labs
Z lastništvom kriptovalute Bitlight Labs se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Bitlight Labs (LIGHT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitlight Labs
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitlight Labs?
Če bi kriptovaluta Bitlight Labs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitlight Labs.
Koliko je kriptovaluta Bitlight Labs vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs je $ 1.6162. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bitlight Labs še vedno dobra naložba?
Bitlight Labs ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LIGHT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bitlight Labs?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bitlight Labs v vrednosti $ 129.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bitlight Labs?
Cena kriptovalute LIGHT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bitlight Labs v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LIGHT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bitlight Labs?
Na ceno LIGHT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,390.09
+1.57%
ETH
3,440
+4.32%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0983
+0.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LIGHT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LIGHT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bitlight Labs gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bitlight Labs letos rasla?
Cena kriptovalute Bitlight Labs bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:39 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Bitlight Labs (LIGHT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
