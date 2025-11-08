Današnja cena Bitlight Labs

Današnja cena kriptovalute Bitlight Labs (LIGHT) v živo je $ 1.6162, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT v USD je $ 1.6162 na LIGHT.

Kriptovaluta Bitlight Labs je trenutno na #397. mestu s tržno kapitalizacijo $ 69.59M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.06M LIGHT. V zadnjih 24 urah se je LIGHT trgovalo med $ 1.5288 (najnižje) in $ 1.6828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.619557835411834, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.5392876430024418.

V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT premaknil +0.72% v zadnji uri in -10.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.41K.

Tržne informacije Bitlight Labs (LIGHT)

Uvrstitev No.397 Tržna kapitalizacija $ 69.59M$ 69.59M $ 69.59M Volumen (24H) $ 129.41K$ 129.41K $ 129.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 678.80M$ 678.80M $ 678.80M Zaloga v obtoku 43.06M 43.06M 43.06M Največja ponudba 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Skupna ponudba 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Hitrost kroženja 10.25% Javna veriga blokov BSC

