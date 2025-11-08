Današnja cena kriptovalute DreamCraft v živo je 0.000000123 USD. Tržna kapitalizacija DREAMCRAFT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DREAMCRAFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DreamCraft v živo je 0.000000123 USD. Tržna kapitalizacija DREAMCRAFT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DREAMCRAFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DreamCraft (DREAMCRAFT) v živo je $ 0.000000123, s spremembo 56.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DREAMCRAFT v USD je $ 0.000000123 na DREAMCRAFT.
Kriptovaluta DreamCraft je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DREAMCRAFT. V zadnjih 24 urah se je DREAMCRAFT trgovalo med $ 0.0000001222 (najnižje) in $ 0.0000002956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DREAMCRAFT premaknil -10.62% v zadnji uri in -66.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.11K.
Tržne informacije DreamCraft (DREAMCRAFT)
$ 129.11K
$ 1.23K
10,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija DreamCraft je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.11K. Obstoječa ponudba DREAMCRAFT je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.23K.
Zgodovina cene DreamCraft, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000001222
24H Nizka
$ 0.0000002956
24H Visoka
$ 0.0000001222
$ 0.0000002956
--
--
-10.62%
-56.30%
-66.76%
-66.76%
Zgodovina cen DreamCraft (DREAMCRAFT) v USD
Sledite spremembam cen DreamCraft za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000158465
-56.30%
30 dni
$ -0.000000737
-85.70%
60 dni
$ -0.000229877
-99.95%
90 dni
$ -0.012499877
-100.00%
Današnja sprememba cene DreamCraft
Danes je DREAMCRAFT zabeležil spremembo $ -0.000000158465 (-56.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DreamCraft
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000737 (-85.70%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DreamCraft
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DREAMCRAFT spremenil za $ -0.000229877 (-99.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DreamCraft
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012499877 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DreamCraft (DREAMCRAFT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DreamCraft
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DreamCraft, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DreamCraft?
DreamCraft (DREAMCRAFT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly impact valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can lead to more stable pricing.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence individual token prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller tokens often follow similar patterns.
Development updates, partnerships, and project milestones can create positive price momentum. Conversely, technical issues or delays may negatively impact prices.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect market confidence and pricing across all digital assets.
Community engagement and social media buzz can drive short-term price volatility, especially for newer or smaller market cap tokens.
Exchange listings and accessibility to new trading platforms often provide price boosts by increasing token availability to more investors.
These factors interact dynamically, creating the complex price movements seen in cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DreamCraft?
People want to know DreamCraft (DREAMCRAFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto DreamCraft
Napoved cene DreamCraft (DREAMCRAFT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DREAMCRAFT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DreamCraft (DREAMCRAFT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DreamCraft lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DreamCraft v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DREAMCRAFT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DreamCraft.
O DreamCraft
DREAMCRAFT is a blockchain-based platform designed to revolutionize the gaming industry by providing a decentralized solution for game development and distribution. The platform leverages blockchain technology to enable developers to create and monetize their games in a transparent and efficient manner, while also providing players with a secure and fair gaming environment. DREAMCRAFT's native token is used for transactions within the platform, including purchasing games and in-game items, participating in game development crowdfunding, and rewarding developers and contributors. The platform's consensus mechanism and supply model are not widely known. DREAMCRAFT aims to create a comprehensive ecosystem that bridges the gap between game developers and players, fostering a community-driven approach to game development and distribution.
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
DreamCraft Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje DreamCraft razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DreamCraft
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DreamCraft?
Če bi kriptovaluta DreamCraft rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DreamCraft.
Koliko je kriptovaluta DreamCraft vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DreamCraft je $ 0.000000123. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DreamCraft še vedno dobra naložba?
DreamCraft ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DREAMCRAFT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DreamCraft?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DreamCraft v vrednosti $ 129.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DreamCraft?
Cena kriptovalute DREAMCRAFT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DreamCraft v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DREAMCRAFT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DreamCraft?
Na ceno DREAMCRAFT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,285.56
+1.47%
ETH
3,448.92
+4.59%
SOL
161.15
+3.69%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1023
+0.87%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DREAMCRAFT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DREAMCRAFT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DreamCraft gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DreamCraft letos rasla?
Cena kriptovalute DreamCraft bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DreamCraft (DREAMCRAFT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:29 (UTC+8)
