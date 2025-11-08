Današnja cena DreamCraft

Današnja cena kriptovalute DreamCraft (DREAMCRAFT) v živo je $ 0.000000123, s spremembo 56.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DREAMCRAFT v USD je $ 0.000000123 na DREAMCRAFT.

Kriptovaluta DreamCraft je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DREAMCRAFT. V zadnjih 24 urah se je DREAMCRAFT trgovalo med $ 0.0000001222 (najnižje) in $ 0.0000002956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DREAMCRAFT premaknil -10.62% v zadnji uri in -66.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 129.11K.

Tržne informacije DreamCraft (DREAMCRAFT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 129.11K$ 129.11K $ 129.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija DreamCraft je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 129.11K. Obstoječa ponudba DREAMCRAFT je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.23K.