Odkrijte ključne vpoglede v Supa Pump (SUPA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Supa Pump (SUPA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Supa Pump (SUPA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 54.03K
$ 54.03K
Skupna ponudba:
$ 999.11M
$ 999.11M
Razpoložljivi obtok:
$ 961.55M
$ 961.55M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 56.14K
$ 56.14K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Supa Pump (SUPA)

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations.

Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator

Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp

Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

Uradna spletna stran:
https://supapump.fun

Tokenomika Supa Pump (SUPA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Supa Pump (SUPA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUPA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUPA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUPA, raziščite ceno žetona SUPA v živo!

Napoved cene SUPA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUPA? Naša stran za napovedovanje cen SUPA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

