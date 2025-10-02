Tokenomika Staked LOOP (STLOOP)
Tokenomika in analiza cen Staked LOOP (STLOOP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Staked LOOP (STLOOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Staked LOOP (STLOOP)
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.
This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.
Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
Tokenomika Staked LOOP (STLOOP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Staked LOOP (STLOOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STLOOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STLOOP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STLOOP, raziščite ceno žetona STLOOP v živo!
Napoved cene STLOOP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STLOOP? Naša stran za napovedovanje cen STLOOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
