Tokenomika SOMESING (SSG)
Tokenomika in analiza cen SOMESING (SSG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOMESING (SSG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SOMESING (SSG)
SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain.
Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.
Tokenomika SOMESING (SSG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SOMESING (SSG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SSG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SSG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SSG, raziščite ceno žetona SSG v živo!
Napoved cene SSG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SSG? Naša stran za napovedovanje cen SSG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti