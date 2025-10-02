Odkrijte ključne vpoglede v SOMESING (SSG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOMESING (SSG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.

SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SSG, raziščite ceno žetona SSG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SSG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SOMESING (SSG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

