Tokenomika SLIME (SLIME)

Odkrijte ključne vpoglede v SLIME (SLIME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:02:12 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SLIME (SLIME)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SLIME (SLIME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 30.21K
Skupna ponudba:
$ 888.48M
Razpoložljivi obtok:
$ 888.48M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.21K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00280345
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o SLIME (SLIME)

SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!

Uradna spletna stran:
https://slimeonsol.xyz/

Tokenomika SLIME (SLIME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SLIME (SLIME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SLIME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SLIME.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SLIME, raziščite ceno žetona SLIME v živo!

Napoved cene SLIME

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SLIME? Naša stran za napovedovanje cen SLIME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

