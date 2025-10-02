Odkrijte ključne vpoglede v SingularityDAO (SDAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SingularityDAO (SDAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SDAO, raziščite ceno žetona SDAO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SDAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SingularityDAO (SDAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SDAO? Naša stran za napovedovanje cen SDAO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.