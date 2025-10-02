Odkrijte ključne vpoglede v Session Token (SESH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Session Token (SESH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SESH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Session Token (SESH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

