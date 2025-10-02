Odkrijte ključne vpoglede v Roobee (ROOBEE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Roobee (ROOBEE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at ( https://roobee.io )

Zdaj, ko razumete tokenomiko ROOBEE, raziščite ceno žetona ROOBEE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ROOBEE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Roobee (ROOBEE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ROOBEE? Naša stran za napovedovanje cen ROOBEE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

