Tokenomika Roobee (ROOBEE)
Tokenomika in analiza cen Roobee (ROOBEE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Roobee (ROOBEE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Roobee (ROOBEE)
Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)
Tokenomika Roobee (ROOBEE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Roobee (ROOBEE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ROOBEE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ROOBEE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ROOBEE, raziščite ceno žetona ROOBEE v živo!
Napoved cene ROOBEE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ROOBEE? Naša stran za napovedovanje cen ROOBEE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
