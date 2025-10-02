Tokenomika Rkey (RKEY)
Tokenomika in analiza cen Rkey (RKEY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rkey (RKEY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rkey (RKEY)
In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.
Tokenomika Rkey (RKEY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rkey (RKEY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RKEY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RKEY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RKEY, raziščite ceno žetona RKEY v živo!
Napoved cene RKEY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RKEY? Naša stran za napovedovanje cen RKEY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti