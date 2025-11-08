Današnja cena Random Coin

Današnja cena kriptovalute Random Coin (RANDOM) v živo je --, s spremembo 5.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RANDOM v USD je -- na RANDOM.

Kriptovaluta Random Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,609.75, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.28M RANDOM. V zadnjih 24 urah se je RANDOM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RANDOM premaknil -1.09% v zadnji uri in -18.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Random Coin (RANDOM)

Tržna kapitalizacija $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Zaloga v obtoku 999.28M 999.28M 999.28M Skupna ponudba 999,282,822.720194 999,282,822.720194 999,282,822.720194

Trenutna tržna kapitalizacija Random Coin je $ 7.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RANDOM je 999.28M, skupna ponudba pa znaša 999282822.720194. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.61K.