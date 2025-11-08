Današnja cena Quantlink

Današnja cena kriptovalute Quantlink (QLK) v živo je --, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QLK v USD je -- na QLK.

Kriptovaluta Quantlink je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,978.97, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M QLK. V zadnjih 24 urah se je QLK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.080298, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je QLK premaknil -0.54% v zadnji uri in -12.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Quantlink (QLK)

Tržna kapitalizacija $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Quantlink je $ 13.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QLK je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.98K.