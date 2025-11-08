Današnja cena Project 89

Današnja cena kriptovalute Project 89 (PROJECT89) v živo je $ 0.00356986, s spremembo 7.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PROJECT89 v USD je $ 0.00356986 na PROJECT89.

Kriptovaluta Project 89 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,905,205, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.37B PROJECT89. V zadnjih 24 urah se je PROJECT89 trgovalo med $ 0.00320007 (najnižje) in $ 0.00381038 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00642953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00245933.

V kratkoročni uspešnosti se je PROJECT89 premaknil +0.50% v zadnji uri in -23.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Project 89 (PROJECT89)

Tržna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Zaloga v obtoku 1.37B 1.37B 1.37B Skupna ponudba 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

